Tras las denuncias sobre presuntos actos de corrupción con el uso de documentos públicos falsos de personas inescrupulosas, la Agencia Nacional de Tierras (ANT) puso en marcha la campaña ‘Papel real, tierra segura’, que es un micrositio dispuesto en su página web que permite verificar la información de procedimientos oficiales que adelanta la entidad.

Le puede interesar: Incautan 200 mil cajetillas de cigarrillos ilegales en operativo en Maicao, La Guajira

Notarías y ciudadanía en general podrán tener acceso al micrositio ‘Autorización de fraccionamientos SATN’ de forma sencilla y práctica.

La consulta permitirá realizar búsquedas filtrando la información por número de radicado de salida que genera la plataforma Orfeo de la entidad. Además, el campo de número de radicado es obligatorio y cumple con la longitud de caracteres permitidos, que es de 15.

Vea aquí: Atentado contra la Estación de Policía de Arenal del Sur se lo atribuyen al ELN

César Santoyo Santos, jefe de la Oficina del Inspector de la Gestión de Tierras, de la ANT, sostuvo que a la fecha tienen siete denuncias que están analizando “para entender cómo están procediendo en contra de documentos oficiales que amparan la Reforma Agraria y, sobre todo, los derechos que campesinas y campesinos que pueden reclamar ante la Agencia Nacional de Tierras. Por esta razón, facilitamos la consulta de procedimientos oficiales de la Agencia. Lo que queremos es fortalecer las acciones de transparencia”.

Cortesía ANT

Para generar la consulta deben ingresar al micrositio: https://sit.ant.gov.co/SeguimientoSSIT/Consulta_Fraccionamientos.aspx

Con estas acciones la Agencia Nacional de Tierras, bajo la dirección de Juan Felipe Harman, continúa fortaleciendo la transparencia y previene la corrupción, al tiempo que impulsa la implementación de la Reforma Agraria.