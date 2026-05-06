Con el propósito de fortalecer el servicio de energía en el municipio de Dibulla, La Guajira, la empresa Air-e se reunió con autoridades locales, gremios, líderes comunitarios y empresarios del sector turístico para llegar a acuerdos.

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En las mesas de trabajo adelantadas, informó la compañía de energía, se avanzó en “soluciones que garanticen un mejor servicio de energía en la zona urbana y rural de Dibulla”.

En estos espacios de diálogo, en los que también participaron concejales, representantes de la Alcaldía y personería, así como actores del sector productivo y la comunidad, acordaron “impulsar la construcción de una línea alterna que permita mejorar las condiciones operativas del circuito Mingueo”.

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“Como resultado de los compromisos adquiridos, la compañía avanza en el desarrollo de esta solución técnica complementaria, orientada a fortalecer la red eléctrica y mejorar la continuidad y calidad del servicio, especialmente en una zona donde el turismo es una de las principales fuentes de ingreso”, precisó Air-e a través de un comunicado.

El proyecto contempla intervenciones articuladas con la infraestructura existente entre la subestación Termoguajira y la Troncal del Caribe, con el propósito de aumentar la capacidad del sistema y responder a la creciente demanda energética de la municipalidad guajira.

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La empresa de energía destacó la disposición de todos los actores que participaron en las negociaciones para construir soluciones conjuntas, resaltando el diálogo como un “elemento clave” para superar las dificultades que anteriormente impedían el avance de las obras.

Para lograr el acuerdo participaron la gerencia Territorial de Air-e Intervenida, gerencia de Valor Social, dirección de Transición energética, dirección de Gestión de Red, propietarios de predios, presidentes de juntas de acción comunal, personería, secretaria de Gobierno de Dibulla, concejales y comunidad en general.