Un hombre perdió la vida luego de ser atacado con arma de fuego por desconocidos en el perímetro urbano de Maicao, La Guajira.

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Las autoridades revelaron que la víctima respondía al nombre de Leonardo Suárez Yanes, de 36 años de edad, quien se desempeñaba como conductor de buseta y era conocido como Pepo.

El atentado se registró a las 7:00 de la noche de este jueves 30 de abril, en la carrera 42 con calle 15D, del barrio Parrantial.

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Según la información preliminar, el mencionado se encontraba arreglando las luces de un vehículo frente a su residencia, cuando llegaron dos sujetos a bordo de una motocicleta. El que hacía las veces de parrillero sacó un arma de fuego, le propinó varios disparos y huyó junto a su cómplice.

Por su parte, el baleado fue trasladado hasta la sala de urgencias del hospital San José, donde los galenos en turno indicaron que había llegado sin signos vitales y oficializaron su muerte.

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Personal de la Policía Judicial realizó los actos urgentes y adelantan las labores para establecer los móviles del homicidio.