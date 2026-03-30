La alcaldía de Cartagena y la Policía Metropolitana de esta ciudad dieron a conocer este Lunes Santo el Cartel de los Más Buscados por los delitos de homicidio y tentativa de homicidio.

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El mismo lo integran Luis Gustavo Chávez Hernández, alias El Mello y Luis Ángel Ibarra Castro, alias 777.

Al primero, de acuerdo con los reportes de la Policía Metropolitana de Cartagena, le atribuyen su participación en el atraco a mano armada que se registró el pasado 17 de marzo en el barrio San Fernando y que le costó a la vida la enfermera pensionada Esilda del Carmen Reyes Martínez.

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Mientras que a alias 777 lo investigan por su presunta participación en un hecho de intolerancia ocurrido el 11 de marzo en el que resultó herido el vigilante de una clínica en el barrio La Providencia.

Cortesía Policía de Bolívar

Los dos presentan anotaciones judiciales como indiciados por los delitos de homicidio, porte ilegal de armas, hurto y fuga de presos.

El comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, brigadier general Gelver Yecid Peña Araque, reiteró que es importante contar con la colaboración de los ciudadanos para dar con la ubicación de estos presuntos delincuentes, para así prevenir y evitar que sigan cometiendo homicidios y hurtos, generando afectación a la vida y bienes de las personas.

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“Queremos decirle a la opinión pública que ofrecemos confidencialidad y absoluta reserva a las personas que entreguen información de las personas que aparecen en el cartel”, puntualizó el oficial.

Están habilitados los números celulares 3213946238 y 3213946246, además del correo electrónico mecar.sijin@policia.gov.co y la línea del oyente cooperante de la Emisora Radio Policía Nacional: 311 407 2363, para que suministren la información que tengan.