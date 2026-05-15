Unidades del Gaula de la Policía de Bolívar aprehendieron en el municipio de Arjona a una pareja cuando recibía el dinero producto de una extorsión.

Los detenidos, que responden penalmente por este delito, son alias ‘Jushepe’ y su prima Minerva. Él se presentaba como miembro de la estructura delincuencial ‘Los Pepes’.

Fueron detenidos cuando recibían el dinero que le habían exigido a un tendero para no atentar contra su vida ni la de su familia y permitirle trabajar tranquilamente. La solicitud era por la suma de 5 millones de pesos.

“Minerva fue enviada a reclamar el dinero, mientras alias ‘Jushepe’ esperaba a pocos metros del sitio para posteriormente recibirlo”, dijo la Policía que al momento del operativo les halló tres millones de pesos en efectivo y un celular que quedó en poder de las autoridades como elemento material probatorio.

‘Jushepe’ presenta antecedentes judiciales por concierto para delinquir agravado y hurto.

El coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar, agradeció a la ciudadanía que no pague las extorsiones sino que las denuncie.

“Seguimos contundentes contra el delito de la extorsión. Invitamos a la ciudadanía a denunciar oportunamente cualquier amenaza o exigencia económica a través de la línea 165 del Gaula. La información de la comunidad es fundamental para capturar a estos delincuentes y proteger la tranquilidad de los bolivarenses”, anotó el oficial de la Policía.