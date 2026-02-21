Compartir:
Por:  Maria Victoria Bustamante Fernandez

En desarrollo de los operativos que adelantan las unidades del departamento de Policía Bolívar contra el tráfico de estupefacientes fueron incautados 8 kilos de marihuana tipo creepy.

Las acciones policivas fueron desarrolladas en carreteras de los municipios de Magangué, Villanueva y Arjona.

En estos corredores viales las acciones de la Policía son permanentes, de tal suerte que con este golpe al microtráfico frenaron su distribución en las zonas urbanas y peor aún, que fueran a parar en manos de niños, niñas y adolescentes.

Los operativos los desarrollan mediante puestos de control, registro a personas y vehículos, así como actividades de inteligencia que permitieron ubicar la sustancia y dejarla a disposición de la autoridad competente para su respectivo análisis y proceso judicial.

“Seguimos desplegando todas nuestras capacidades operativas en municipios y carreteras para cerrarles el paso a las economías ilegales. Estos resultados demuestran que no bajamos la guardia en la protección de la vida y la convivencia en el departamento”, señaló el coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar.