En desarrollo de una sesión del Consejo Departamental de Gestión del Riesgo en Bolívar que se efectuó este miércoles 18 de febrero fue declarada la calamidad pública.

Ello debido a las graves afectaciones que se registran en 15 municipios debido a los estragos causados por los frentes fríos.

La calamidad cobija a las poblaciones de Magangué, María La Baja, Pinillos, Regidor, Simití, San Jacinto del Cauca, Río Viejo, San Juan Nepomuceno, Turbaco, Cartagena, Santa Catalina, Arenal del Sur y Montecristo, entre otras.

De acuerdo con un censo oficial hay más de 15 mil personas damnificadas por el atípico fenómeno climático.

El gobernador Yamil Arana Padauí destacó que esta declaratoria permite activar mecanismos extraordinarios para responder con mayor rapidez y eficiencia a las emergencias, priorizando la protección de la vida y el bienestar de los bolivarenses.

“Estamos tomando decisiones responsables y oportunas para enfrentar una situación climática que exige acciones contundentes. Nuestra prioridad es proteger a las comunidades, garantizar la seguridad alimentaria y fortalecer la capacidad de respuesta institucional en todo el territorio”, señaló el mandatario departamental.

El más reciente reporte de calamidades, con corte al 14 de febrero de 2026, evidencia la magnitud del desafío: actualmente se mantienen 15 declaratorias de calamidad pública vigentes en el departamento, principalmente asociadas a inundaciones, erosión costera, frentes fríos y variabilidad climática.

Durante 2025, emergencias por inundación impactaron significativamente los municipios de Magangué, María La Baja, Pinillos, Regidor y Simití, dejando un balance departamental de 4.079 familias afectadas, equivalentes a 9.743 personas.

En materia de vivienda, se reportan 2.488 hogares habitables afectados, 76 viviendas no habitables, 132 destruidas y 57 averiadas, siendo Pinillos el municipio con mayor número de personas impactadas (4.566), seguido por María La Baja (2.105).