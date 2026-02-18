Un fuerte accidente de tránsito registrado este lunes 16 de febrero cobró la vida de un motociclista, al chocar contra una tractomula en la vía Montería – Planeta Rica.

Se conoció que el siniestro vial se presentó en las inmediaciones del sector Loma Azul, cuando el conductor de la motocicleta colisionó con la parte trasera del vehículo de carga pesada.

Según personas del sector, la víctima respondía al nombre de Edwin, popularmente conocido como ‘El Indio’, quien residía cerca al lugar del accidente.

Por el momento, las autoridades adelantan investigaciones esclarecer las causas que originaron el fatal accidente.