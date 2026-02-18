Miembros de la Compañía de Atención de Riesgos y Desastres de la Armada Nacional hallaron en la mañana de este miércoles 18 de febrero el cuerpo del médico veterinario Luis Eduardo Rivero Oviedo en territorio del departamento de Córdoba.

El profesional sincelejano de 38 años había sido arrastrado por una fuerte corriente de agua desde el pasado sábado 14 de febrero en zona rural del municipio de Montería mientras adelantaba labores propias de su oficio como veterinario.

EL HERALDO conoció a través de fuentes de entero crédito que el hallazgo del cuerpo del que todo indica es el del veterinario, se produjo a las 7:30 de la mañana de este miércoles 18 de febrero en la vereda La Garrapata del municipio de Canalete, en Córdoba. Lo encontraron en predios de una finca.

Rivero Oviedo tenía dos hijas, una niña de 4 años y otra de 8 meses de nacida con quien residía, junto a su esposa, en la ciudad de Sincelejo.

Se espera que Policía Judicial y Medicina Legal certifiquen que el cuerpo hallado sea el del veterinario.