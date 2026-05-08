El Centro de Idiomas de la Universidad de Córdoba llevó su experiencia al escenario internacional con la publicación de un artículo científico que evidencia cómo el aprendizaje del inglés ha transformado la vida personal y profesional de sus egresados.

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El estudio, enfocado en el programa Grown Ups, fue publicado en la revista English Language Teaching, de Canadá, tras un proceso de evaluación académica. La investigación surgió de una convocatoria de la Vicerrectoría de Investigación y Extensión en 2023 y responde a la necesidad de documentar.

“Esta investigación nos permitió sustentar, desde lo académico, el impacto que ya veíamos en nuestros estudiantes. Hoy no solo lo dicen ellos, sino que está respaldado con datos”, explicó Delia Rosa González Lara, directora del Centro de Idiomas.

El análisis incluyó a 710 egresados del programa entre 2019 y 2023. De ese grupo, 74 participaron en encuestas y 15 en entrevistas a profundidad, lo que permitió identificar tres ejes clave: crecimiento personal, proyección profesional y experiencia en el aula.

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Entre los principales hallazgos se destaca el fortalecimiento de la autoestima y la confianza en los estudiantes, quienes aseguran sentirse más seguros al comunicarse en un segundo idioma. A esto se suma el impacto en sus oportunidades laborales: el 68 % de los egresados consultados actualmente trabaja y utiliza el inglés en su ejercicio profesional.

También sobresale el efecto académico. El 92 % de los participantes reportó mejores resultados en pruebas Saber 11, así como avances en exámenes internacionales, lo que amplía sus posibilidades de acceso a educación y empleo.

La investigación resalta, además, la metodología del Centro de Idiomas, basada en el desarrollo de habilidades comunicativas, el aprendizaje activo y el acercamiento a contextos culturales, aspectos valorados por los estudiantes como determinantes en su proceso.

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El rector de la Universidad de Córdoba, Jairo Torres Oviedo, destacó la importancia de este logro para la institución. “Este estudio demuestra que cuando la universidad investiga su propia práctica educativa, logra mejorarla y proyectarla. El impacto del Centro de Idiomas es real, está en la vida de nuestros egresados y hoy también está respaldado por la ciencia”, dijo el profesor Torres.

Este resultado cobra un significado especial en 2026, año en el que el Centro de Idiomas celebra 30 años de servicio, formando a niños, jóvenes y adultos del departamento en inglés, francés y portugués.

El artículo completo puede ser consultado aquí: https://ccsenet.org/journal/index.php/elt/article/view/0/52610