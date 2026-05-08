Minutos de tensión se vivieron en, en Bogotá, donde un niño de solo dos años quedó suspendido en el aire desde un cuarto piso de una vivienda de la mencionada localidad. Solo fue gracias a la ayuda de vecinos que el niño logró ser salvado y salir ileso del incidente.

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El hecho se registró más exactamente en el barrio La Gaitana y quedó registrado en video por testigos del hecho que por un corto tiempo tuvo en tensión a los moradores de la zona.

El rescate sucedió el pasado jueves 7 de mayo en horas de la noche cuando varias personas que transitaban por el sector se percataron de que le menor de edad colgaba de la fachada del cuarto piso de una casa y solo sostenido por sus frágiles manos.

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Al ver esto, los vecinos reaccionaron y lo primero que hicieron fue llamar a la puerta de la vivienda para que rescataran al menor, sin embargo, los esfuerzos fueron en vano porque nadie salió. Por eso tuvieron que improvisar con lo primero que tenían a la mano.

Reunieron cobijas, chaquetas y sábanas para crear una especia de red para que el niño, al caer, fuera recibido por esta malla improvisada y así no sufriera ningún tipo de golpe contra el asfalto u otro objeto sólido.

#IMPRESIONANTE. Niño de apenas dos años fue rescatado por vecinos del b/La Gaitana, en Suba (Bogotá), tras quedar suspendido de la fachada de un cuarto piso. Los residentes reaccionaron rápidamente improvisando una red con cobijas y chaquetas para amortiguar la caída del pequeño.… pic.twitter.com/RSU7s2jiEK — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) May 8, 2026

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Una vez en suelo, el niño fue llevado hasta un hospital cercano donde fue atendido por leves raspaduras que sufrió por la fricción de la pared cuando estaba suspendido, según relató la Policía Metropolitana de Bogotá a Blu Radio.

Según ha trascendido, la madre aseguró esto se debió a que el niño se desesperó al no verla mientras ella se encontraba en el baño. El menor logró abrir la puerta de la terraza e intentó salir no contando que se encontraba en un cuarto piso.

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ya interviene en el caso para tratar de determinar si esto se trató de una negligencia por parte de la mujer.