Desde este miércoles 18 de febrero empiezan a llegar a la ciudad de Montería las delegaciones de los departamentos del país que participarán mañana en la Cumbre de Gobernadores que tiene como lema “Gobernar para proteger la vida, el territorio y la democracia”.

El evento se desarrollará en el auditorio del Hotel GHL a partir de las 8:30 de la mañana de este jueves cuando durante dos horas y a puerta cerrada los gobernadores del país estarán en una sesión del Consejo Directivo de la Federación Nacional de Departamentos.

A partir de las 10:30 el presidente de la FND y a su vez gobernador de Córdoba, que estará como anfitrión, instalará la cumbre y luego lo hará el director ejecutivo de la FND, Didier Tavera Amado.

Entre las 11:00 de la mañana y las 12:30 del mediodía se desarrollará la Asamblea de Gobernadores

Luego, durante media hora, comprendida entre las 12:30 y la 1:00 de la tarde se desarrollará el tema “Atención, mitigación y restablecimiento de la emergencia derivada de la ola invernal” a cargo del Vicealmirante (r) José Ricardo Hurtado Chacón que es el Subdirector de Manejo de Desastres de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

Otro de los temas a abordar es el Contexto paz electoral: Por unas elecciones democráticas, libres, transparentes y seguras que estará a cargo del General (r) Mauricio Moreno Rodríguez, pero en el que también participarán el viceministro General del Ministerio del Interior, Jaime Berdugo Pérez; el Vicealmirante Carlos Hernando Oramas Maldonado, comandante de la Fuerza Naval del Caribe Armada Nacional, y el jefe Nacional del Servicio de Policía, brigadier general Wharlinton Iván Gualdrón Gualdrón.

El Registrador Nacional del Estado Civil, Hernán Penagos Giraldo, también estará en el evento, al igual que el contralor General de la República, Carlos Hernán Rodríguez Becerra y el procurador Juan Gregorio Eljach Pacheco.

El cierre de estas intervenciones es a las 4:00 de la tarde y a partir de entonces lo harán los gobernadores.