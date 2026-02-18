El coronel Diego Fernando Pinzón Poveda asumió como comandante del Departamento de Policía Bolívar este martes 17 de febrero en un acto público que se llevó a cabo en la Plaza de la Proclamación, en Cartagena.

El oficial llega con la misión de reforzar la presencia institucional y enfrentar los desafíos de seguridad en el departamento.

Con más de 26 años de servicio a la Patria, Pinzón Poveda ha ocupado cargos claves en inteligencia y operaciones, entre ellos jefe del Grupo de Operaciones Especiales de Hidrocarburos (DICAR), comandante de estación y distrito, y miembro del Escuadrón Móvil Antidisturbios.

Además fue comandante operativo y subcomandante en el Departamento de Policía Chocó y en las Metropolitanas de Villavicencio y Bucaramanga, consolidando experiencia en la lucha contra el crimen organizado y la reducción de delitos de alto impacto.

La ceremonia de transmisión de mando presidida por el brigadier general Gelver Yecid Peña Araque, quien resaltó la experiencia operativa del coronel Pinzón y su capacidad para liderar estrategias que respondan a las dinámicas delictivas del departamento.

En sus primeras declaraciones, el nuevo comandante aseguró que su gestión estará enfocada en fortalecer la presencia institucional, combatir los delitos que afectan la convivencia y trabajar de la mano con la comunidad bajo la estrategia “Seguridad, Dignidad y Democracia”.

El oficial anunció que intensificará planes como las Caravanas de Seguridad, el programa Amanecer Seguro y los patrullajes focalizados en zonas priorizadas, con el objetivo de prevenir el delito y mejorar la percepción de seguridad.

La ceremonia contó con la presencia del gobernador Yamil Arana Padauí, quien destacó la importancia de la articulación entre las autoridades para mantener la tranquilidad en los municipios y respaldó el liderazgo del nuevo comandante, al que ya le pidió que aumente el pie de fuerza en los municipios. De hecho, de los nuevos 100 uniformados que llegaron destinaron varios para los municipios de Norosí y Magangué.

“Seguiremos trabajando de manera conjunta con la Policía Nacional para proteger a los bolivarenses y avanzar en la construcción de territorios más seguros”, afirmó el mandatario departamental.