La Alcaldía de Cartagena, a través de la Secretaría de Turismo, realizó un viaje de familiarización dirigido a operadores, agencias de viajes y hoteles de la ciudad al ecosistema de manglar de La Boquilla, con el propósito de dar a conocer y fortalecer la promoción de la Ruta Ecoturística y Comunitaria de La Boquilla Son, Sabor y Mangle.

Durante la jornada experiencial, los asistentes vivieron de primera mano las actividades que hoy se consolidan como productos turísticos organizados y comercializables: recorridos en canoas tradicionales por el manglar, avistamiento de aves endémicas y migratorias, pesca artesanal junto a pescadores nativos y talleres de gastronomía tradicional donde los visitantes preparan y comparten lo pescado, en una experiencia privada que permite una conexión directa con la comunidad y su entorno natural.

Este fam trip hace parte del proyecto integral que lidera la Secretaría de Turismo de la Alcaldía de Cartagena desde 2025, el cual ha incluido la entrega de activos productivos, procesos de formación en creación y estructuración de producto turístico, diagnóstico territorial, cocreación de experiencias y una prueba piloto. Con esta actividad se avanza hacia una fase clave: el posicionamiento estratégico de la Ruta Ecoturística y Comunitaria de La Boquilla en el mercado local, nacional e internacional.

ECOTUR Boquilla —organización con 26 años de trayectoria- ofrece recorridos de inmersión en el ecosistema de manglar, experiencias de avistamiento de aves en horarios estratégicos, jornadas de pesca artesanal junto a pescadores nativos y talleres gastronómicos donde los visitantes participan en la preparación de alimentos tradicionales. Todas las actividades son privadas, lo que garantiza una experiencia personalizada y un acercamiento auténtico a la cultura local.

Alcaldía de Cartag Participantes de la ruta ecoturística.

En esta nueva etapa, la alcaldía de Cartagena articula esfuerzos con la Corporación Turismo Cartagena de Indias (Corpoturismo) para fortalecer la promoción del destino La Boquilla, donde el turismo lo viven desde la raíz, con experiencias auténticas que conectan a visitantes con la esencia más genuina del territorio.

María Carolina Cortez, directora de Gestión de Destino, expresó que “desde la Corporación de Turismo promocionamos segmentos estratégicos como el turismo de naturaleza y comunitario. Aquí comienza un recorrido de promoción y visibilización de esta oferta única”.