En la mañana del lunes 10 de febrero el exalcalde de Cartagena William Dau fue víctima de acoso sexual por parte de un hombre en plena vía pública del Centro Histórico de la ciudad.

Según Dau, el agresor es Jaime Herrera Pérez, conocido como Rasquiñita y quien trabajaría para la alcaldía de Cartagena, actualmente encabezada por Dumek Turbay.

El episodio de acoso sexual quedó registrado en un video que fue grabado por un acompañante del agresor. En este se observa cómo ‘Rasquiñita’ se le acerca por la espalda al exalcalde, que iba caminando por los alrededores del Palacio de la Aduana, y le toca el trasero.

William Dau reaccionó de inmediato lanzando insultos al hombre, que se alejó rápidamente para evitar algún golpe. Sin embargo, minutos después el agresor volvió a tocar indebidamente al exalcade en la misma parte del cuerpo y salió corriendo.

🚨🚨ATENCIÓN🚨🚨Idéntifican al personaje que agredio al ex Alcalde de Cartagena William Dau Chamat @salvemos_a_cartagena , ayúdenos a difundir esta noticia, para darle a conocer a #colombia y a #cartagena lo peligroso que podría ser ese individuo, que responde al nombre de Jaime… pic.twitter.com/qSnLHfReqP — JUAN YACAMAN. (@juanyacaman) February 9, 2026

El video generó indignación ciudadana en redes sociales y el exmandatario local se pronunció en su cuenta de X (antes Twitter).

“Ya quedó identificado el tipo que me agarró las nalgas aquí al frente de la Alcaldía, mientras otro compañero me filmaba con dos teléfonos en la mano. El man resulta ser Jaime Herrera, conocido como Rasquin o Rasquiña; sigan buscándome la lengua y soltaré más. Y se los digo a los cartageneros: yo no me quiero meter en la vida privada de la gente, pero si se meten conmigo, yo reacciono también, porque yo no soy marica para dejarme joder”, dijo Dau en un video.

Ya identificado el supuesto “puyon” de Dumek que me agarró las nalgas frente a la alcaldía. Aquí les cuento quién es. Más luego subo cantidad de fotos de Dumek y el Rasquiña juntos, incluyendo paseo por Europa. pic.twitter.com/yNRqaifXKS — William Dau Chamatt (@daulaw) February 10, 2026

Este martes William Dau publicó otro video en el que exigió el despido como funcionario público de Jaime Herrera Pérez, de quien aseguró que “tiene actualmente contrato de cuatro meses con la Secretaría del Interior para trabajar en proyectos de bomberos”.

“Ser funcionario público le da un agravante muy grande, da para captura inmediata, a la agresión a la cual yo fui sometido por él en dos ocasiones, con sevicia, con maldad, planeado. A ese hombre hay que echarlo ya”, aseveró Dau.