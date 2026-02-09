La desaparición de Samuel Peñates Cortina, un joven de 21 años, mantiene en vilo a familiares y autoridades en Cartagena.

El joven fue arrastrado el pasado sábado 7 de febrero, por una fuerte corriente mientras se bañaba junto a su novia en las playas de El Laguito, en medio de difíciles condiciones climáticas.

Desde entonces, equipos de rescate adelantan intensas labores de búsqueda sin que hasta el momento se tenga información certera sobre su paradero.

Facebook Samuel Peñates Cortina, chef cartagenero desaparecido en las playas de El Laguito

¿Quién es Samuel Peñates Cortina, joven desaparecido en Cartagena?

Medios regionales sostuvieron que Samuel Peñates es un joven chef, al igual que su padre, Gumersindo Peñate. Hijo de Yulieth Cortina, vicepresidenta de la Junta de Acción Comunal de Villa Zuldany, recientemente había iniciado labores en una entidad del Estado, lo que marcaba una nueva etapa en su vida profesional.

Su desaparición ha generado profunda conmoción entre familiares, amigos y vecinos, quienes se han unido en cadenas de oración y mensajes de apoyo.

Facebook Samuel Peñates Cortina tiene 21 años

De acuerdo con información oficial, Samuel se encontraba nadando cerca del sector del Hotel Hilton cuando fue sorprendido por el fuerte oleaje. Las corrientes lo arrastraron mar adentro junto a su pareja.

Un integrante del Cuerpo de Salvavidas logró intervenir rápidamente y rescatar a la joven, pero no fue posible salvar al joven, quien desapareció en el mar.

El capitán Felipe Portilla Oliveros, comandante de la unidad naval en la zona, confirmó que el incidente ocurrió alrededor de las 5:00 de la tarde, cuando el oleaje era especialmente intenso.

Asimismo, la Armada Nacional activó de inmediato los protocolos de búsqueda. Las operaciones iniciaron desde el sábado y se han mantenido durante los días siguientes, retomándose cada mañana desde tempranas horas.

Facebook Samuel Peñates Cortina junto con su madre

Yulieth Cortina, madre del joven, ha permanecido desde el primer día en el lugar donde su hijo fue visto por última vez. Entre la esperanza y la angustia, continúa acompañando las labores de búsqueda a la espera de noticias.