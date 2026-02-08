En el balcón de una vivienda en un segundo piso, en el barrio Doce de Octubre de Valledupar, fue hallada sin vida una mujer de aproximadamente 35 años. Su cuerpo estaba desnudo y presentaba lesiones producidas, al parecer, con arma blanca. En su hombro derecho tenía un tatuaje con el nombre Raúl.

De acuerdo con información aportada por la Policía Metropolitana, los vecinos del sector al percatarse del cadáver informaron de manera inmediata. Los uniformados al ver la escena procedieron a realizar el respectivo levantamiento y trasladar el cuerpo sin vida a la morgue de Medicina Legal, donde se espera pueda identificarse, ya que junto a la víctima no fueron encontradas pertenencias o documentación.

Versiones preliminares de moradores del sector señalaron que la mujer, al parecer, era habitante de calle y al estar dicha vivienda desalojada aprovechaba la oportunidad para cada noche subir por las escaleras externas y ahí pernoctar. Asimismo, señalaron que el balcón era usado por consumidores de estupefacientes.

La Policía también señaló que aún no se han reportado familiares de la occisa. Es de indicar que esta es la primera mujer muerta de manera violenta durante este 2026 en Valledupar.

Las autoridades indicaron que las causas de la muerte están por establecerse mediante la necroposia; no obstante, en la inspección preliminar evidenciaron que presentaba signos de violencia y maltrato.

De igual manera, indagan si en el sector hay instaladas cámaras de seguridad que les permita saber en qué momento subió al balcón y si estaba acompañada, o si tiempo después ingresó una o más personas que pudieran ser responsables del hecho. Por ahora todo es materia de investigación.