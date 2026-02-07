Una mujer fue asesinada con arma blanca al interior de una vivienda del barrio Tierra Linda, en el municipio de Aguachica, sur del Cesar. La víctima fue hallada sin vida en la madrugada de este sábado 7 de febrero.

Las autoridades identificaron a la mujer como Paola Arias, cuyo cuerpo presentaba múltiples heridas causadas con arma cortopunzante, lo que habría provocado su muerte de manera inmediata.

Según las primeras versiones, la víctima se encontraba en el patio de la residencia junto a su compañero sentimental, Yuzeth Camilo Osorio Pérez, con quien habría sostenido una discusión que derivó en el ataque.

De acuerdo con información de la Policía Nacional, Zoila Pérez Saya, madre del presunto agresor, escuchó ruidos y voces elevadas durante la madrugada. Al salir a verificar lo ocurrido, encontró a la mujer sin vida.

Tras el hecho, el presunto agresor huyó del lugar y su paradero es desconocido. Las autoridades adelantan labores de búsqueda para dar con su captura.

Funcionarios de la Sijín realizaron la inspección técnica del cadáver, mientras que el caso es investigado como un presunto feminicidio.