La lideresa indígena arhuaca Yeimi Alejandra Izquierdo ha sido seleccionada como beneficiaria de una beca del Programa Erasmus, a la cual postuló mediante un ensayo doctoral y que le permitirá realizar una visita de formación, cooperación e investigación durante el mes de mayo en la Universidad de Marburg, Alemania, en el marco del proyecto “EDGES: Entangling Indigenous Knowledges”.

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Esta mujer ejemplo para su comunidad es actualmente estudiante de doctorado en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de los Andes y egresada de la Universidad de Santander (UDES), donde cursó Ingeniería Industrial, además de una especialización en Gerencia de la Calidad y Auditoría en Servicios de Salud y una maestría en Gestión Pública y Gobierno. Su formación interdisciplinaria ha sido determinante en su trayectoria profesional, permitiéndole desempeñarse en distintos escenarios institucionales y comunitarios.

Actualmente, se desempeña como promotora del SENA Étnico y ejerce como secretaria técnica de la mesa de cabildo y autoridades indígenas, desde donde contribuye a la concertación de los procesos formativos de los pueblos étnicos en la región y el departamento del Cesar, fortaleciendo el diálogo entre la institucionalidad y los sistemas propios de conocimiento.

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Su camino académico y organizativo la ha posicionado como una mujer indígena que teje puentes entre el conocimiento propio y la academia, aportando desde una mirada crítica y situada al fortalecimiento de los sistemas de pensamiento de los pueblos de la Sierra Nevada de Santa Marta.

Sus investigaciones se centran en la agroecología y el gobierno propio, con especial atención al rol de las mujeres wintukwa, resaltando su papel en el cuidado del territorio, la transmisión del conocimiento ancestral y la sostenibilidad de la vida en comunidad.

Todo este rol lo combina con el de madre de tres hijos, comprometida con su pueblo, su trayectoria no solo refleja logros académicos, sino también una profunda conexión con la vida comunitaria, el cuidado colectivo y la transmisión de valores y saberes desde el hogar y el territorio.