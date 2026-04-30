En medio de una jornada distinta en las aulas, la Universidad del Norte no solo abre espacio para escuchar a 60 líderes. También pone sobre la mesa el sentido más amplio de su aniversario que se basa en entender qué ha significado, en seis décadas, construir un proyecto educativo que hoy forma parte del orgullo del Caribe

Los objetivos de esta conmemoración apuntan por un lado a inspirar a las nuevas generaciones que hoy ocupan los salones, invitándolas a pensar su futuro con una mirada más amplia. Por otro, propiciar el reencuentro con sus egresados, quienes han llevado el nombre de la institución a distintos escenarios profesionales.

Es por ello que este jueves, 60 líderes de distintas edades, sectores y procedencias se tomaron las clases regulares de pregrado para compartir con los nuevos talentos cómo impactar la sociedad.

Bruce Mac Master, presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), fue uno de los invitados a la jornada académica y fue enfático en decir que la lucha contra la pobreza no está en discusión, pero sí el camino para lograrla.

“La diferencia grande que nosotros tenemos es que él (Presidente Gustavo Petro) cree que se puede lograr con un estado que le entregue más plata a la que tú me tratas. Y yo estoy de acuerdo, porque aquí el primer cliente no se le falta esta propiedad social”.

En ese sentido, defendió la idea de darle más espacio a las empresas para crecer. “Denos la oportunidad de producir más, y eso se traduce en más impuestos”, explicó, señalando que esos recursos son los que finalmente permiten financiar programas sociales.

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También habló desde lo vivido, en medio de negocios, errores, aprendizajes y la capacidad de conocer a fondo lo que se tiene entre manos.

“Cuando uno vende papitas fritas, sabe exactamente qué producto tiene. Pero cuando vende una compañía, tiene que entender mucho más”.

En su paso por el mundo empresarial, donde asegura haber participado en más de 200 transacciones, Mac Master encontró una regla que se repite, y es que quien vende debe dominar cada detalle.

“Te tienes que volver más experto que el dueño y que el comprador. Esa es una oportunidad que me permitió conocer empresas desde adentro como sus ventajas, sus fallas, sus verdaderos valores.

Además, ubicó a la universidad como un actor clave en el desarrollo regional, no solo como formadora de profesionales, sino como generadora de oportunidades.

“Yo con gran orgullo vine a la universidad, porque además le tengo un gran aprecio y creo que además lo que le ha aportado a la región Caribe es importantísimo. Uno como que a veces sale de las universidades y luego se demora mucho en volver, se demora mucho en tener contacto con ese mundo”.

Fuente de inspiración

Frente a los estudiantes, el historiador, periodista y exvicepresidente durante el gobierno de Andrés Pastrana puso el foco en el lugar que ocupan hoy quienes pueden estudiar en una universidad de alta calidad.

“Ustedes, todos, son unos privilegiados que están sentados hoy aquí, no solo por la excelencia académica, sino porque detrás de cada estudiante hay un esfuerzo, una familia que paga, una beca o incluso personas que trabajan para que ellos puedan estar en ese salón sin preocuparse por eso”.

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Habló desde su experiencia como profesor, recordando que ese mismo mensaje lo repetía años atrás a sus estudiantes de Derecho.

Jesús Rueda

“No pueden ser indiferentes a la suerte del país, y no se trata de que todos deban dedicarse a la política, pero sí de entender lo que pasa alrededor y asumir una postura”.

En medio de la conversación, también compartió una decisión personal. Cuando aceptó aspirar a la Gobernación del Atlántico, lo hizo pensando en coherencia. “Si yo no acepto, ¿con qué cara le digo a mis estudiantes que asuman responsabilidades públicas?”.