El vallenato vive uno de sus momentos más significativos del año y el Binomio de Oro de América es protagonista. Este 30 de abril, en el marco de la edición 59 del Festival de la Leyenda Vallenata, el grupo anuncia ‘Vamos que vamos Binomio’, su próximo álbum disponible a partir del 29 de mayo.

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El anuncio ocurre en un contexto especial: la edición 2026 del festival rinde homenaje a Israel Romero, Rafael Orozco y al Binomio de Oro, consolidando este estreno como uno de los puntos más relevantes de la agenda musical del país.

El primer sencillo de esta nueva producción será ‘Si tú estás aquí’, composición de ‘Chuto’ Díaz; una canción que mantiene el ADN romántico del grupo, pero con una energía que conecta con las dinámicas actuales del género.

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La canción no solo abre un nuevo álbum, también marca una etapa que proyecta al Binomio en el presente del vallenato y en diálogo con nuevas audiencias.

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Este lanzamiento llega de la mano de CODISCOS, sello clave en la historia del grupo, con el que continúan desarrollando su propuesta musical.

‘Si tú estás aquí’ funciona como la puerta de entrada a ‘Vamos que vamos, Binomio’, una producción que amplía su alcance y refuerza su vigencia en la industria.

El 2026 se perfila como un año determinante para el grupo: protagonista del Festival Vallenato como homenajeado, presenta un nuevo álbum de larga duración y consolida su carrera artística con CODISCOS, tres momentos que coinciden en una misma narrativa de evolución.

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A esto se suma el vínculo con nuevas generaciones que ya venían fortaleciendo con lanzamientos recientes como ‘Ay mi Valle’, una canción que celebra a Valledupar y el espíritu del festival, junto a Israel David Romero, como principal referente vocal del grupo.

Con una trayectoria que sigue en movimiento, el Binomio de Oro de América mantiene un lugar activo en la conversación musical. Su propuesta evoluciona, se actualiza y encuentra nuevas formas de conectar con el público.

El 30 de abril, Valledupar no solo será el epicentro del vallenato: será el escenario donde comienza una nueva etapa para el Binomio de Oro.