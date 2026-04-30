La edición 59° del Festival de la Leyenda Vallenata, uno de los eventos culturales más importantes de Colombia, se realiza desde el 25 de abril hasta el 2 de mayo de 2026. La plaza Alfonso López de Valledupar es el epicentro de los acordeones y de grandes artistas y compositores que están dejando huella con su talento.

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La dinámica permite a todos los visitantes sentir que Valledupar es la cuna y la capital mundial del vallenato, pero además de hermosos sitios para visitar y disfrutar durante los días del festival.

Por estas fechas, Valledupar se consolida como uno de los principales destinos turísticos del país, donde los viajeros podrán priorizar experiencias vinculadas a la música, la cultura y la identidad local.

De acuerdo a Despegar, la empresa de tecnología de viajes líder en Latinoamérica, las búsquedas hacia Valledupar para las fechas del evento crecieron un 55% frente al mes anterior.

La compañía señaló que este comportamiento refleja que el Festival Vallenato ha trascendido el impacto regional para convertirse en un destino deseado por los viajeros colombianos, donde la tradición del Caribe es la principal protagonista.

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“Eventos como el Festival Vallenato se consolidan como un motor del turismo de experiencias. Vemos que los viajeros no solo buscan asistir a los conciertos, sino organizar un viaje completo alrededor del evento. En ese contexto, los paquetes, que combinan vuelo, alojamiento y otros servicios, son cada vez más elegidos, ya que permiten optimizar la planificación y acceder a ahorros de hasta un 30%”, indicó Pablo Jaitman, Country Manager de Despegar Colombia.

¿Qué sitios visitar en Valledupar?

Además de asistir al Festival de la Leyenda Vallenata, los turistas pueden visitar la Casa Beto Murgas (Museo del Acordeón), un lugar que narra la evolución del instrumento icónico de la región.

Asimismo, el mirador del Cerro de Santo Ecce Homo, considerado uno de los sitios más hermosos de la capital del Cesar, donde la naturaleza se une con la religiosidad, es la parada obligatoria para los amantes de las panorámicas.

La Plaza Alfonso López, corazón folclórico de la ciudad, también es un escenario imperdible, ya que allí se corona históricamente al Rey Vallenato.

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Además, el Río Guatapurí y el Balneario Hurtado se posicionan como los principales puntos de descanso, ya que son el sitio de encuentro perfecto para disfrutar en familia de la gastronomía local, como las arepas de queso y el sancocho.