La empresa Triple A informó en la noche de este miércoles 29 de abril que, por una fuga en la carrera 26 con calle 21 en el casco viejo del municipio de Soledad, suspendió el servicio de agua potable en varios barrios de este municipio.

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Los barrios que estarán sin agua durante la reparación son: 12 de Octubre, 15 de Agosto, 16 de Julio, 20 de Julio, 7 de Agosto, Cabrera, Cachimbero, Buena Esperanza, Carnero, Centenario, Centro, Cruz de Mayo, El Oriental, El Pasito, El Triunfo, Ferrocarril, Hipódromo, Juan Domínguez Romero, La Esperanza, La Floresta, La Loma, La María, La Virgencita, Las Marinas, Nacional, Nuevo Triunfo, Porvenir, Pumarejo, Sal Si Puedes, Salcedo y Urbanización Santana. Así mismo, un sector de El Ferry y el conjunto Portal de Villa Sofía.

La empresa agregó que una vez la reparación de la fuga sea completada se procederá a normalizar gradualmente el servicio en los sectores afectados.

“Triple A ofrece excusas a sus usuarios por los inconvenientes presentados”, se lee en el comunicado.