El Atlántico apuesta a consolidarse como un eje clave de desarrollo en el Caribe colombiano a través de la ejecución de dos proyectos viales estratégicos: las segundas calzadas de Juan Mina y Caracolí. Con una inversión conjunta de $248.500 millones, estas obras buscan mejorar la conectividad, dinamizar la economía y facilitar la articulación con los principales puertos de la región.

Durante un recorrido de inspección, el gobernador Eduardo Verano destacó el impacto que tendrán estas intervenciones en el crecimiento del área metropolitana de Barranquilla, al considerar que abren nuevas oportunidades para la expansión industrial y logística.

“La antigua Vía 40 cambió su vocación hacia el turismo con el Gran Malecón. Por eso, la doble calzada de Juan Mina está llamada a ser la nueva ‘Vía 40’, el sector con la vocación industrial más importante del área metropolitana”, afirmó el mandatario.

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Uno de los proyectos más relevantes es el Corredor Industrial de Juan Mina, que contempla una inversión de $99.750 millones y una extensión de 7,2 kilómetros, conectando la Circunvalar de Barranquilla con la Circunvalar de la Prosperidad. Esta vía no solo busca facilitar el tránsito, sino también atraer nuevas inversiones.

De acuerdo con el secretario de Infraestructura del departamento, Azael Charris, el corredor se perfila como un punto estratégico para el asentamiento de industrias y proyectos urbanísticos, especialmente en zonas cercanas a la Zona Franca Las Cayenas.

“Esta vía es un imán para el desarrollo. Además de su vocación industrial, también tiene un impacto turístico, al conectar hacia el norte con las playas de Tubará y el litoral Caribe”, explicó.

Actualmente, el proyecto presenta un avance del 30 %, con dos kilómetros listos para el vaciado de concreto rígido. De manera paralela, la empresa Triple A adelantará el reemplazo de 4,1 kilómetros de redes de agua potable, con el fin de garantizar la estabilidad de la vía y evitar afectaciones futuras.

Por otro lado, el Corredor Logístico de Caracolí se proyecta como una solución clave para el transporte de carga pesada. Con una inversión de $148.768 millones y una extensión de 16,7 kilómetros, esta vía conecta con la Carretera Oriental y facilita la movilidad de productos desde zonas industriales, especialmente en el municipio de Malambo.

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El subsecretario de Vías, Mario Segura, señaló que la obra registra un avance del 23 % y ya cuenta con cerca de dos kilómetros de pavimento rígido.

“Se trata de una infraestructura diseñada para soportar tráfico pesado por más de 20 años. Además, hemos realizado el traslado de redes de servicios públicos para garantizar una operación continua y segura”, indicó.

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Estas obras hacen parte del Plan Vial Departamental, que contempla la construcción de 115 kilómetros de nuevas vías y el mantenimiento de otros 350 kilómetros existentes. Según cifras de la Gobernación, actualmente se generan alrededor de 2.000 empleos directos e indirectos asociados a estos proyectos.

El gobierno departamental también destaca que el Atlántico avanza hacia una mayor densidad vial, con 0,55 kilómetros de vía por cada kilómetro cuadrado, una cifra que se espera incrementar a 0,70, lo que posicionaría al territorio entre los más competitivos del país en infraestructura.

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“En el Atlántico no tenemos limitaciones geográficas para crecer. Barranquilla y su área metropolitana se consolidan como un gran nodo de conectividad y competitividad en la región”, concluyó el gobernador Verano.

Con estos proyectos, el departamento busca no solo mejorar la movilidad, sino también sentar las bases para un crecimiento económico sostenido, apalancado en la infraestructura vial como motor de desarrollo.

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