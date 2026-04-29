Con el propósito de vigorizar el control de las operaciones marítimas y la administración de los bienes de uso público marítimo, la Dirección General Marítima (Dimar) —bajo su rol de Autoridad Marítima Colombiana— implementó aeronaves no tripuladas, es decir, drones.

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La entidad indicó que esta tecnología se incorporó de manera estratégica para optimizar el control de las actividades en áreas marinas y costeras, lo cual incluye el seguimiento a embarcaciones, embarcaderos, canales de acceso y operaciones de alto bordo, así como el apoyo en la atención de emergencias y la protección del medio marino.

De esta forma, con estos sistemas se posibilita realizar levantamientos técnicos y topográficos de alta precisión, facilitando el monitoreo, la delimitación y el ordenamiento del territorio marítimo, así como la generación de información clave para la toma de decisiones institucionales.

Actualmente, nueve aeronaves no tripuladas se encuentran en operación en diferentes regionales del país, apoyando el cumplimiento de la misión institucional. Asimismo, DIMAR cuenta con 27 funcionarios certificados como pilotos ante la Aeronáutica Civil, quienes fueron capacitados durante 2025.

“Esta capacidad tecnológica fortalece la seguridad marítima, mejora el control sobre el uso de los bienes públicos y permite una respuesta más oportuna y coordinada ante situaciones de riesgo, contribuyendo a la protección de la vida humana en el mar y del entorno marinocostero”, aseguraron en el comunicado.

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Y añadieron: “esta capacidad fortalece de manera integral la seguridad marítima del país, al permitir una supervisión más efectiva de las actividades en el mar y en las zonas costeras, anticipando riesgos y mejorando la capacidad de respuesta del Estado”.

Asimismo, enfatizaron que con este sistema se optimiza la toma de decisiones y refuerza la presencia institucional en el territorio marítimo.

Finalmente, la Dimar informó la incorporación de cinco nuevas aeronaves no tripuladas para finales de 2026, ampliando la cobertura y eficiencia de sus procesos misionales, así como la integración progresiva de herramientas avanzadas para el análisis de información.