La Dirección General Marítima (Dimar) —a través de la Capitanía de Puerto de Barranquilla y en articulación con la Gobernación del Atlántico, Alcaldías Distritales y Municipales, Armada de Colombia, Policía Nacional, Defensa Civil y Bomberos— realizó el lanzamiento del plan especial de control, vigilancia y prevención para garantizar medidas de seguridad durante la temporada de Semana Santa.

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La autoridad marítima hizo un llamado a turistas, operadores de servicios turísticos y al gremio de transporte marítimo y fluvial que transportan pasajeros en el río Magdalena y las diferentes playas del departamento del Atlántico.

La Dimar recomendó a estas comunidades seguir y acatar las recomendaciones con el fin de prevenir accidentes; promover el cumplimiento de la normatividad marítima vigente, y fomentar el cuidado del entorno marino y fluvial.

De esta manera, les sugirió abordar embarcaciones en muelles autorizados; consultar las condiciones meteomarinas disponibles antes de iniciar actividades de playa, y utilizar solamente servicios de transporte marítimo autorizados por la Dimar, los cuales deben contar con matrícula vigente y nombre en el casco de la embarcación.

Por otro lado, solicitó atender las recomendaciones de la entidad con respecto a las restricciones para el desarrollo de actividades acuáticas en medio de condiciones meteomarinas adversas.

Asimismo, recomendó a estas comunidades que eviten abordar embarcaciones con sobrecupo; hacer uso permanente del chaleco salvavidas y advertir que la embarcación cuente con el kit de emergencias y equipo de comunicaciones requerido para la navegación, y evitar el consumo de bebidas alcohólicas durante el desarrollo de actividades acuáticas.

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Finalmente, aconsejaron evitar el consumo de bebidas alcohólicas durante el desarrollo de actividades acuáticas; respetar la zona de bañistas y de práctica de deportes náuticos; proteger el medio marino evitando arrojar basura o desechos a mares y ríos y abstenerse de ingresar vehículos particulares a la zona de playas.