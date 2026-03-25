La compañía Wingo realizó este martes el corte de cinta en el Aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz, para dar por inaugurada la nueva ruta directa Barranquilla –Bucaramanga de la aerolínea.

Lea más: Superservicios vigila alza en precios de la energía en bolsa

La apertura de esta ruta se suma al crecimiento sostenido de la oferta aérea desde Barranquilla, en línea con la estrategia del departamento para consolidarse como un hub del Caribe colombiano.

Durante 2025, Wingo movilizó 336.000 pasajeros desde y hacia Barranquilla, lo que representó un crecimiento del 56 % frente al año anterior.

“La valiosa integración de dos grandes centros urbanos tan importantes y relevantes: Barranquilla, como principal puerto del Caribe colombiano, motor industrial y con un gran desarrollo turístico a su alrededor, y Bucaramanga, departamento de Santander, ciudad con una pujanza empresarial y turística, era una necesidad palpable para los viajeros entre estas dos ciudades que a menudo enfrentaban largos trayectos terrestres”, manifestó el gobernador Eduardo Verano De la Rosa.

Carlos Meléndez, director de Planificación y Desempeño de Rutas de Wingo, destacó el valor estratégico de esta conexión que viene a sumarse a otras que ya están en servicio y en los planes de fortalecimiento de la compañía dentro del contexto nacional.

“Desde Wingo identificamos una oportunidad clara para conectar de manera directa a Barranquilla y Bucaramanga, dos ciudades con dinámicas turísticas, empresariales y familiares que demandaban una alternativa de viaje más eficiente. La apertura de esta nueva ruta nos permite facilitar los desplazamientos entre ambas regiones, ampliar las opciones de conectividad y seguir fortaleciendo una red más directa y descentralizada en Colombia”, aseguró Meléndez.

Jonathan Salinas, gerente del Aeropuerto Ernesto Cortissoz, hizo referencia a las ventajas de la nueva ruta área Barranquilla – Bucaramanga: “Inicialmente habíamos tenido vuelos con conexiones directas a San Andrés, Bogotá y Valledupar; y con este nuevo vuelo hacia la zona de Bucaramanga, lo que nos permite es acercar no solamente a nuevas familias y a nuevos empresarios, sino tener una conexión mucho más directa con el centro del país y el nororiente del país, y generar conexiones más seguras y más confianza”, manifestó.

Paul Peralta, uno de los primeros pasajeros del vuelo Barranquilla - Bucaramanga, consideró importante que se abran nuevos destinos por parte de diferentes aerolíneas desde la capital del departamento: “Yo laboro en la ciudad y en el departamento de Santander, y es importante que, a través de este medio, por términos de la distancia, de la inmediatez, pueda estar presente y no tenga dificultades en mi trabajo”, exaltó Peralta.

Lea más: Uniatlántico comienza sus clases, mientras denuncian falta de personal

La compañía explicó que los tiquetes para esta nueva ruta ya se encuentran disponibles a través de wingo.com y su aplicación móvil, con tarifas que van desde $119.000 por trayecto, incluyendo tasas e impuestos. Serán tres frecuencias semanales, martes, jueves y domingo, en aeronaves tipo Boeing 737-800 con capacidad para 186 pasajeros.