Este martes, en la Universidad del Atlántico se dio inicio a un nuevo semestre académico. Sin embargo, la jornada se vio empañada por una protesta de un grupo de estudiantes como rechazo a la falta de contratación de personal de vigilancia y de limpieza en la alma mater.

Leer más: Mujer con ocho meses de embarazo que fue atacada a tiros en Uribia tuvo que ser sometida a una cesárea de emergencia

De acuerdo con la información que pudo conocer EL HERALDO, algunos estudiantes se tomaron las oficinas de vicerrectoría Financiera, la cual fue vandalizada, a manera de inconformidad por el deterioro que vienen sufriendo las instalaciones del principal centro de educación superior del departamento.

Rosa Castillo, representante estudiantil ante el Comité de Bienestar Universitario de la institución, confirmó a esta casa periodística que entre los motivos de la protesta también se encuentra la falta de mantenimiento a la piscina, el mal tratamiento de las aguas residuales y la insuficiencia de ambulancias y médicos para el servicio de los estudiantes.

“Hay un desorden en la contratación. Este es el panorama de la administración actual del rector temporal Rafael Castillo, que mantiene las instalaciones a oscuras, con déficit en el personal y sin jardineros”, comentó.

Además, indicó que “el conflicto se ha intensificado porque no hay personal contratado en la Vicerrectoría de Bienestar Universitario para cumplir con el objeto misional, al tiempo que no han restablecido en su puesto a Álvaro González tras una orden judicial”.

Otros líderes estudiantiles también aseguraron que el proceso de matrícula fue “complejo” debido a la “caída masiva de los aplicativos para adelantar estos procesos”. Al parecer, esto tendría relación con los retrasos en diversas gestiones académicas y financieras.

Ver también: El recuerdo de Rafael Orozco visto por sus tres hijas

“Se anunció la habilitación de una app para gestionar los servicios de alimentos de más de 1.200 estudiantes y a las 6:00 a. m. ya no era posible comprarlo. Las fallas son en distintas dependencias”, agregó.

Asimismo, un estudiante que prefirió resguardar su identidad expuso que “la Universidad del Atlántico vive su peor momento. Venimos de un paro y empezamos un semestre sin garantías, sin procesos claros, con muchas falencias que nadie soluciona”.

Rechazo a los hechos

El representante a la Cámara por el Atlántico Germán Gómez, del Partido Comunes, expresó su rechazo a la situación que se viene registrando en la universidad y recalcó que debe ser un espacio de conocimiento, libertad de pensamiento, participación democrática y convivencia, donde ningún estudiante tenga miedo por pensar distinto.

“Hacemos un llamado a las autoridades y a todos los actores sociales a garantizar la seguridad y el respeto dentro del campus. La Universidad del Atlántico debe ser un territorio de paz”, expuso el congresista.

EL HERALDO intentó consultar al rector temporal de la Universidad del Atlántico, Rafael Castillo, sobre este tema en particular, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta alguna.