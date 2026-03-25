En la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de la clínica Maicao permanece la mujer que en estado de embarazo fue atacada con arma de fuego en el municipio de Uribia, La Guajira.

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Se trata de Catherine Paola Torres Barros, de 27 años, quien labora como psicóloga en la E.S.E. Hospital Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, de la municipalidad en mención.

De acuerdo con lo indicado por los galenos en turno, el estado de salud de la joven wayuu es delicado por los proyectiles que impactaron su espalda y cabeza. Además, tuvo que ser sometida de urgencia a una cesárea debido a que tenía ocho meses de gestación.

Su bebé permanece en una incubadora mientras sigue con su proceso de desarrollo.

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Familiares, allegados y comunidad en general en el municipio de Uribia y el departamento alzaron su voz en rechazo a este horrendo acto criminal.

Respecto a los móviles del intento de homicidio, las autoridades locales indicaron que son materia de investigación, pues no se conoce denuncia previa sobre amenazas en contra de Torres Barros.

El caso

El atentado se registró en horas de la noche de este domingo 22 de marzo, en la transversal 7 con calle 11, del barrio Venezuela.

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Según la información preliminar, un hombre a bordo de una motocicleta llegó al lugar y disparó contra la mujer que se encontraba en la terraza de una vivienda. La acción delincuencial quedó registrada en cámaras de seguridad del sector y se observa cuando el sujeto huye con rumbo desconocido.

Las imágenes captadas en la cámara de seguridad ya están en poder del grupo de homicidios de la Sijín y Sipol de la Policía, para la individualización, identificación y posterior captura del individuo que tiró del gatillo.