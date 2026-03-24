El Ejército Nacional a través de su cuenta de la red social X, publicó la lista de 61 de sus integrantes que perdieron la vida en el accidente aéreo de este lunes 23 de marzo en Puerto Leguízamo, en el departamento de Putumayo.

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Entre las víctimas se encuentra el soldado profesional Alejandro José Ramírez Mejía, de 25 años de edad, quien era oriundo del municipio de Fonseca, La Guajira y se encontraba asignado al batallón de Artillería N. º 27 en Puerto Asís, Putumayo.

La familia del joven militar guajiro, hasta hace algunas horas esperaba noticias sobre la suerte que había tenido su ser querido. Pues su último contacto con él había sido previo al viaje en el que terminó precipitándose la aeronave y las autoridades no habían confirmado oficialmente que se encontraba entre los soldados que abordaron.

Aunque guardaban la esperanza de una noticia positiva, la entidad militar trinó que, “lamentamos profundamente informar que, tras culminar las labores de búsqueda y rescate, hoy confirmamos con dolor los nombres de nuestros héroes que ofrendaron su vida en el accidente aéreo en Puerto Leguízamo, Putumayo”.

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Agregó que, “cada uno de ellos partió cumpliendo su deber, con honor, entrega y amor por Colombia. Hoy no solo los despedimos como soldados, sino como hijos, padres, hermanos y compañeros que dejan una huella imborrable en nuestras filas y en el corazón de la nación. Su sacrificio no será olvidado. Permanecerán por siempre en nuestra memoria y en la historia de un país que reconoce su valor”, finalizó.