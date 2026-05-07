Un hombre murió en las últimas horas tras sufrir un accidente de tránsito en carreteras del sur del departamento de La Guajira.

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Las autoridades revelaron que la víctima respondía en vida al nombre de Yeis Enrique Márquez, quien era conocido cariñosamente como Goyo y oriundo del corregimiento de Conejo.

El siniestro vial se registró en la noche de este martes 5 de mayo, en la carrera 14 con calle 15, en el perímetro urbano del municipio de Fonseca.

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Según la información preliminar, el mencionado se movilizaba en una motocicleta cuando chocó de frente con un vehículo similar conducido por otra persona.

El fuerte impacto lo dejó gravemente herido en el pavimento, por lo que minutos después fue trasladado a la sala de urgencias del hospital San Agustín, pero debido a su delicado estado de salud tuvo que ser remitido a un centro asistencial de mayor complejidad en San Juan del Cesar, donde los galenos en turno oficializaron su muerte tras presentar complicaciones.

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Personal de la Policía Judicial realizó los actos urgentes e inspección al cadáver, el cual fue trasladado a la sede de Medicina Legal local. En cuanto a las investigaciones, las autoridades competentes las adelantan para establecer la hipótesis y responsabilidades.