Un hombre muerto y tres personas más heridas fue el resultado de un accidente de tránsito en carreteras del departamento de La Guajira.

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La víctima fue identificada como Luis Alfonso Acuña Torres, de 41 años. Mientras que los lesionados responden a los nombres de Adalcis Daniela Acuña Torres, de 24 años; Juliana Madera Palmar, de 8 años; y Sandra Milena Palacios Guerrero, de 40 años.

El siniestro vial se registró en la tarde de este domingo 3 de mayo, en la vía que comunica a los municipios de Maicao con Albania, a la altura del corregimiento de Carraipia, en zona rural de la municipalidad fronteriza.

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Según la información preliminar, los mencionados se movilizaban en un vehículo particular tipo automóvil, cuando por causas que no precisaron las autoridades el conductor perdió el control del mismo y se salió de vía; al parecer, el carro dio varias vueltas.

Transeúntes que se percataron del accidente alertaron a una ambulancia y organismos de socorro, que trasladaron a los afectados a centros asistenciales de Maicao, donde oficializaron la muerte de Acuña Torres. Por su parte, los lesionados permanecen bajo observación.

Al lugar llegaron unidades de Tránsito y Transporte de la Policía para adelantar las investigaciones que ayuden a establecer la hipótesis del accidente y determinar responsabilidades.

Se conoció que Acuña Torres era reconocido como líder social y había aspirado al Concejo Municipal en 2019.