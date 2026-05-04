Tras demostrar cumplimiento en la entrega de ayudas a la población vulnerable en el predio “Finca Los Ángeles”, el Juzgado de Soledad dejó sin efecto las sanciones interpuestas contra la alcaldesa municipal Alcira Sandoval.

La decisión adoptada reconoció que la administración municipal ha desplegado acciones serias, diligentes y verificables para cumplir con la sentencia de tutela que ordenaba la protección de 77 personas vulnerables en esta zona.

En ese sentido, determinó que “la Alcaldía contó con la disponibilidad presupuestal necesaria y realizó los ofrecimientos formales de subsidios de arriendo; no obstante, aclaró que el retraso no obedeció a negligencia de la Alcaldesa, sino a una imposibilidad fáctica derivada de la negativa de varios beneficiarios a recibir el auxilio y la dificultad para localizar a otros ciudadanos censados”.

De esta manera, los togados decidieron que no se puede sancionar a una autoridad cuando el cumplimiento depende de la voluntad de tercero.

Además, ratificó la buena fe de la administración y ordenó el archivo definitivo del incidente de desacato al haberse acreditado el cumplimiento efectivo de la orden.

Por su parte, la Alcaldía Municipal de Soledad, a través de la Secretaría de Gestión Social, confirmó que continuará con los mecanismos de convocatoria pública y emplazamiento para que las personas que aún no han comparecido puedan acercarse al Centro Regional de Atención a Víctimas y formalizar su postura frente al beneficio ofrecido.