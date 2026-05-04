Por resistirse a cumplir con una orden de retracción y de excusas públicas, el presidente Gustavo Petro tendrá que pagar una millonaria multa tras las sucesivas declaraciones en la que descalifica al representante legal de Coosalud EPS, Jaime Miguel González Montaño.

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Así lo decidió el Tribunal Administrativo de Cundinamarca quien falló a favor del directivo imponiendo al mandatario la multa de 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Y es que el jefe de Estado no cumplió con dos fallos en los que se le ordenaba retractarse.

“Para la Sala no resulta admisible alegar riesgos penales, no autoincriminación o deber de denuncia como excusa para incumplir la retractación. Tal como lo señaló el a quo, en auto del 10 de febrero de 2026, la existencia de denuncia o deberes de denuncia no entra en contradicción con el cumplimiento de la sentencia de tutela”, justificó el tribunal.

Según señala el fallo judicial, a González Montaño se le vulneraron sus derechos al buen nombre y la honra con las declaraciones del presidente Petro que prefirió no retractarse de sus palabras pese a que otros dos fallos de tutela así se lo ordenaban.

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“La retractación ordenada busca restablecer el buen nombre y la presunción de inocencia del accionante en la esfera pública hasta tanto exista una decisión judicial”, se lee en el documento.

La sala también agregó que “las declaraciones formuladas con preguntas también pueden ser objeto de retractación, porque lo relevante no es la forma gramatical utilizada, sino corregir públicamente el mensaje lesivo que se transmitió y que afectó los derechos del accionante”.

El proceso judicial tiene su origen en una serie de pronunciamientos realizados por el mandatario, tanto en alocuciones oficiales como a través de redes sociales, en los que calificó a González como un “bandido” y lo responsabilizó del deterioro de la EPS, a la que señaló como una de las peores del sistema de salud.

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En las publicaciones cuestionadas, el presidente aseguró que durante la gestión de González Montaño la deuda de Coosalud casi se triplicó en menos de un año, alcanzando en 2024 los 2.600 millones de pesos, situación que, a su juicio, evidenciaría que “se robaron la plata”.

Petro también extendió sus señalamientos a la junta directiva de la entidad, a la que acusó de permitir presuntas irregularidades como el desvío de recursos públicos hacia una empresa ficticia en el exterior y la aprobación de préstamos personales al exgerente por un monto superior a los $220.000 millones.

“Se robaron la plata de Coosalud, que nació en Cartagena como una cooperativa de verdad, propiedad de sus dueños. Tenemos que hacer algo, pero desplazaron a los dueños por ser cooperativistas, tras cometer el error de nombrar como gerente a un señor que es un bandido. Además, la junta directiva de Coosalud está integrada por el hermano del expresidente de Colombia, Andrés Pastrana, y recuerden que también hay familiares del expresidente Santos”, dijo el presidente durante una alocución.