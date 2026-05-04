Un uniformado del Ejército muerto y otro más herido dejan los combates registrados en las últimas horas entre la fuerza pública y las disidencias de alias Calarcá en zona rural de Briceño, Antioquia.

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Los hechos sucedieron concretamente en la vereda Palmichal, en la que se han dado enfrentamientos durante varias horas entre la Fuerza de Despliegue Rápido, Fudra, del Ejército y el Frente 36 del grupo desertor.

Los uniformados víctimas fueron identificados como Donar Herlinton Perenguez Revelo, quien falleció a causa de las heridas recibidas, y el soldado Juan Diego Álvarez Ortiz, quien resultó herido.

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Álvarez está siendo atendido por el enfermero de la tropa y espera para ser remitido a un centro médico de Medellín pero a causa de las lluvias en la región no ha podido acceder a la zona la Fuerza Aeroespacial Colombiana, FAC.

La Fuerza de Despliegue Rápido N.° 7, unidad de la Séptima División del Ejército Nacional informó al respecto en un comunicado que en la madrugada de este lunes soldados del Batallón de Acción Directa y Reconocimiento N.° 7 sostuvieron los combates y “en medio de la reacción fue impactado con un disparo nuestro soldado profesional Donar Herlinton Perenguez Revelo, quien recibió atención inmediata por parte de enfermeros de combate; sin embargo, falleció a causa de la gravedad de sus heridas”.

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“Este Comando lamenta profundamente lo ocurrido y expresa un respetuoso mensaje de solidaridad y condolencias a los familiares y amigos de nuestro uniformado asesinado. Así mismo, dispuso de un equipo interdisciplinario para acompañar a sus seres queridos en este difícil momento”, agrega el documento.

Nuestro soldado profesional Donar Herlinton Perenguez Revelo, dio su vida por el país que tanto amaban; este sacrificio lo convierte en #HéroePorSiempre.



Su entrega por #Colombia vivirá para siempre en la memoria de quienes reconocen el valor de servir a la patria.



La familia… https://t.co/xTSrTCxc4y — Ejército Nacional de Colombia (@COL_EJERCITO) May 4, 2026

Finalmente, el Ejército Nacional anunció que continuará adelantando operaciones ofensivas en contra de los grupos armados organizados que delinquen en la región, “con el objetivo de ubicar a los responsables de este hecho y neutralizar su accionar criminal, contribuyendo a la seguridad y tranquilidad de los habitantes.