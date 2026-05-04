Un uniformado del Ejército muerto y otro más herido dejan los combates registrados en las últimas horas entre la fuerza pública y las disidencias de alias Calarcá en zona rural de Briceño, Antioquia.
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Los hechos sucedieron concretamente en la vereda Palmichal, en la que se han dado enfrentamientos durante varias horas entre la Fuerza de Despliegue Rápido, Fudra, del Ejército y el Frente 36 del grupo desertor.
Los uniformados víctimas fueron identificados como Donar Herlinton Perenguez Revelo, quien falleció a causa de las heridas recibidas, y el soldado Juan Diego Álvarez Ortiz, quien resultó herido.
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Álvarez está siendo atendido por el enfermero de la tropa y espera para ser remitido a un centro médico de Medellín pero a causa de las lluvias en la región no ha podido acceder a la zona la Fuerza Aeroespacial Colombiana, FAC.
La Fuerza de Despliegue Rápido N.° 7, unidad de la Séptima División del Ejército Nacional informó al respecto en un comunicado que en la madrugada de este lunes soldados del Batallón de Acción Directa y Reconocimiento N.° 7 sostuvieron los combates y “en medio de la reacción fue impactado con un disparo nuestro soldado profesional Donar Herlinton Perenguez Revelo, quien recibió atención inmediata por parte de enfermeros de combate; sin embargo, falleció a causa de la gravedad de sus heridas”.
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“Este Comando lamenta profundamente lo ocurrido y expresa un respetuoso mensaje de solidaridad y condolencias a los familiares y amigos de nuestro uniformado asesinado. Así mismo, dispuso de un equipo interdisciplinario para acompañar a sus seres queridos en este difícil momento”, agrega el documento.
Finalmente, el Ejército Nacional anunció que continuará adelantando operaciones ofensivas en contra de los grupos armados organizados que delinquen en la región, “con el objetivo de ubicar a los responsables de este hecho y neutralizar su accionar criminal, contribuyendo a la seguridad y tranquilidad de los habitantes.