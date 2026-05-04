Durante una visita de inspección y vigilancia, que tendrá lugar este lunes, el superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, Felipe Durán Carrón, realizará una evaluación integral a las Empresas Públicas de Medellín (EPM) y su gestión operativa para la prestación de los servicios a los usuarios.

La visita contará con el acompañamiento de las Superintendencias Delegadas para Acueducto, Alcantarillado y Aseo; Energía y Gas Combustible, y para la Protección al Usuario y sus Direcciones Técnicas.

En ese contexto, la delegación evaluará aspectos relacionados con la continuidad, calidad y seguridad en la prestación de los servicios, el cálculo adecuado y cobro de las tarifas a los usuarios finales y el cumplimiento del marco regulatorio, así como los planes de inversión y expansión de la compañía.

En materia de acueducto se supervisará la gestión operativa, técnica y ambiental, garantizando que la infraestructura y los procesos se ajusten a los estándares exigidos para el bienestar de la comunidad.

Además, se revisarán las medidas proyectadas frente al Fenómeno del Niño previsto para finales de año, el estado de avance en la entrada en operación de las cuatro unidades de generación de Hidroituango pendientes y el cronograma detallado del proyecto, considerando la alta participación de EPM en el parque generación del país.

En cuanto a protección al usuario, la Superintendencia informó que se verificará la eficacia en la atención de peticiones, quejas y recursos (PQR), la correcta aplicación de los estratos y el cumplimiento de los derechos de los usuarios.

Cabe resaltar que a través de esta evaluación de desempeño, la Superservicios analizará que la operación de EPM guarde estricta coherencia con las regulaciones de cada sector, la Ley 142 de 1994 y la Ley 143 de 1994, entre otras normas sectoriales