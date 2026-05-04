La Corte Suprema de Justicia citó a las congresistas Martha Peralta y Berenice Bedoya a rendir versión libre en el marco de las investigaciones que continúan por el escándalo de corrupción dentro de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y Desastres (Ungrd), en el caso de los carrotanques en La Guajira.

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Estas citaciones fueron ordenadas por el magistrado Marco Antonio Rueda, quien programó las versiones libres para el próximo 6 de mayo, y deberán cumplirse ante su despacho.

Según reveló La FM, se trata de una indagación previa que será clave para determinar, con base en las pruebas, si se abre una investigación formal contra ambas senadoras por estos graves hechos de corrupción.

Pudo establecerse que el proceso se originó tras una compulsa de copias donde se evidencian declaraciones rendidas por el exdirector de la Ungrd, Olmedo López, en relación con la posible responsabilidad de las congresistas frente a otra serie de irregularidades en varios contratos de esa entidad.

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Cabe señalar que sobre estos hechos, el máximo tribunal ya escuchó bajo una declaración juramentada a Olmedo López y María Alejandra Benavides, ex asesora del entonces ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla.

¿Por qué son investigadas ambas senadoras?

En el marco de este proceso, que le ha dado la vuelta al país y ha sido foco mediático, las congresistas Peralta y Bedoya son investigadas por supuestamente haberse valido de sus cargos para beneficiarse con el direccionamiento de contratos de obra e interventoría, que en su momento estaban bajo el control de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo.