La Met Gala vuelve a convertirse en el epicentro de la conversación global hoy 4 de mayo en New York City, marcada este año por varios elementos que han elevado la expectativ,: el respaldo financiero de Jeff Bezos y Lauren Sánchez, el esperado regreso de Beyoncé tras diez años alejada del evento y, por supuesto, el despliegue de moda y extravagancia característico de la velada.

Desde hace casi 75 años, esta gala benéfica recauda fondos para el Instituto de Moda del Metropolitan Museum of Art. Sin embargo, el evento ha evolucionado considerablemente, especialmente bajo la influencia de Anna Wintour, editora clave de Vogue, quien convirtió la cita en un fenómeno de cultura pop y una de las noches más exclusivas del calendario internacional.

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Aunque Wintour redujo el año pasado sus funciones editoriales para enfocarse en tareas ejecutivas dentro de Condé Nast, sigue liderando la organización del evento y mantiene el control sobre la exclusiva lista de invitados. Artistas, empresarios, deportistas y figuras políticas seleccionadas deben adaptarse al código de vestuario inspirado en la exposición anual del museo, dedicada a explorar la relación entre el cuerpo y la moda bajo el concepto “La moda es arte”.

Entre las figuras más esperadas destaca Beyoncé, considerada una de las grandes referentes de la música estadounidense, quien regresa a la gala luego de una década de ausencia. La artista compartirá protagonismo con Wintour, la actriz Nicole Kidman y la tenista Venus Williams, todas en roles destacados durante la noche. Su asistencia ha generado expectativa no solo por su atuendo, sino también por rumores sobre nueva música, aunque su equipo ha descartado el lanzamiento de un supuesto “Act III”.

La lista de anfitrionas incluye además a Chloe Malle, junto a celebridades como Zoë Kravitz, Sabrina Carpenter, Doja Cat, Misty Copeland, Elizabeth Debicki, Lena Dunham, LISA, Sam Smith y Teyana Taylor, entre otras personalidades.

La participación de Bezos y Sánchez como patrocinadores principales ha generado controversia. Semanas antes del evento, activistas del colectivo británico Everybody Hates Elon instalaron carteles en Manhattan cuestionando la relación entre Amazon y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, además de denunciar supuestas prácticas laborales abusivas dentro de la compañía. Aunque la campaña fue retirada rápidamente, el rechazo se amplificó en redes sociales y no se descartan manifestaciones cerca del museo.

En contraste, el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, rechazó asistir al evento, alejándose así de una audiencia compuesta en gran parte por empresarios y celebridades, un sector al que ha cuestionado durante su agenda política enfocada en mayores impuestos para las grandes fortunas.

Como cada año, para el público general el gran atractivo será la alfombra roja instalada sobre las icónicas escalinatas del Met, donde los invitados exhibirán sus looks y atenderán brevemente a la prensa antes de ingresar a la celebración privada. Dentro del museo, los asistentes disfrutarán de una cena exclusiva y espectáculos en un ambiente reservado, donde está prohibido registrar imágenes, aunque ocasionalmente algunos invitados desafían las reglas con selfies improvisadas.

En cuanto a representación latina, la edición 2026 contará con la presencia de Karol G, quien sigue consolidando su lugar dentro del circuito global de la moda. También figuran artistas urbanos como Bad Bunny, Rauw Alejandro y Maluma, dentro de una lista latina más reducida que en años anteriores.

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La ausencia de figuras habituales como Shakira, Rosalía, Salma Hayek y Eiza González no ha pasado desapercibida, posiblemente debido a compromisos profesionales o agendas internacionales.

Música y espectáculo

A la expectativa que rodea esta nueva edición de la Met Gala también se sumó el inicio oficial de su tradicional alfombra, que este año sorprendió al abandonar el clásico rojo para transformarse en un elegante escenario blanco inspirado en un jardín floral.

La apertura estuvo marcada por una presentación artística en la que un grupo de cantantes y bailarines interpretó el éxito I Wanna Dance with Somebody de Whitney Houston, dando inicio al esperado desfile de celebridades ante la mirada de figuras clave del evento como Anna Wintour, la patrocinadora principal Lauren Sánchez y la actriz Nicole Kidman.

Aunque una de las grandes protagonistas de la noche, Beyoncé, aún no había hecho su aparición al inicio del evento, su regreso tras diez años de ausencia seguía siendo uno de los momentos más esperados. La artista comparte el rol de anfitriona con Kidman y la tenista Venus Williams.

Durante las primeras horas de la gala, Wintour adelantó algunos detalles sobre los looks más esperados y aseguró que Bad Bunny, a quien llamó por su nombre real, Benito, preparó cuidadosamente su atuendo y promete sorprender con su elección de vestuario.

Por su parte, Chloe Malle, quien ha asumido el liderazgo editorial de Vogue tras Wintour, destacó la magnitud de la exposición que acompaña la gala en el Metropolitan Museum of Art. Según explicó, la muestra explora la relación entre cuerpo y moda a través de distintas épocas, consolidándose como una de las apuestas curatoriales más ambiciosas de esta edición.

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La ambientación de la alfombra también captó atención: un montaje que recrea un jardín etéreo con racimos de glicinias blancas suspendidas del techo, macetas de barro y setos decorativos a los costados, reforzando la atmósfera sofisticada y artística del evento.

Entre las primeras figuras en desfilar, incluso antes de la llegada de Wintour, estuvieron las modelos Cara Delevingne y Ashley Graham, además de la presentadora La La Anthony.

Como es habitual, la jornada continuará durante varias horas con la llegada de artistas del cine, la música y el deporte, además de empresarios, magnates y miembros de reconocidas dinastías estadounidenses e internacionales, confirmando una vez más que la Met Gala es mucho más que una cita de moda: es un escaparate global de poder, celebridad y cultura pop.

Datos importantes de la Met

El Metropolitan Museum of Art de New York City inauguró este lunes Costume Art, la exposición anual que sirve como antesala de la Met Gala y que este año propone una reflexión sobre la conexión histórica entre moda, arte y anatomía humana a través de una mirada amplia e inclusiva sobre el cuerpo.

La muestra reúne diseños y obras que examinan la fragilidad, transformación y representación del cuerpo a lo largo del tiempo. Entre las piezas más llamativas figuran corsés ortopédicos vinculados a Frida Kahlo, así como creaciones que recrean detalladamente la anatomía humana, incluyendo una representación inspirada en Adán.

La apertura estuvo encabezada por Anna Wintour, histórica figura de Vogue y anfitriona del evento, quien celebró además la inauguración de las nuevas galerías del museo, un espacio de cerca de 1.100 metros cuadrados ubicado junto al Great Hall y dedicado a explorar la convergencia entre arte y vestuario.

Durante el acto, Wintour destacó el papel esencial de la cultura en la vida urbana y recordó su larga relación con el museo, institución para la que ha contribuido a recaudar cerca de 500 millones de dólares a lo largo de su trayectoria.

Pese al entusiasmo por la exhibición, esta edición no ha estado exenta de polémica. La participación de Jeff Bezos y Lauren Sánchez como principales patrocinadores de la gala y de la exposición ha generado críticas entre algunos sectores neoyorquinos, que cuestionan el respaldo financiero del fundador de Amazon.

Aun así, el Met confirmó cifras récord para esta edición: la gala benéfica de esta noche proyecta una recaudación histórica de 42 millones de dólares, superando ampliamente los 31 millones obtenidos el año anterior.

El recorrido de la exposición inicia con una puesta en escena inmersiva: un corredor cubierto en terciopelo rosa conduce hacia dos maniquíes inspirados en Adán y Eva, figuras bíblicas reinterpretadas desde el diseño contemporáneo. Eva aparece con un delicado conjunto transparente acompañado de detalles metálicos y una manzana como símbolo, mientras que Adán luce una pieza con estampado anatómico que reproduce visualmente la musculatura masculina.

La exposición reúne unas 400 piezas, entre prendas de moda, esculturas, grabados, fotografías, jarrones y pinturas, creando un diálogo entre objetos históricos y diseños contemporáneos pertenecientes al Instituto del Traje del museo.

Lejos de presentar la moda únicamente como ornamento, Costume Art explora distintas categorías corporales. Entre ellas destaca el “Cuerpo Clásico”, inspirado en ideales grecorromanos de simetría y proporción, y el “Cuerpo Reclamado”, una propuesta que cuestiona los estándares convencionales de belleza mediante siluetas distorsionadas, rellenos y estructuras fragmentadas.

La muestra también incorpora perspectivas inclusivas con secciones dedicadas al cuerpo gestante, al envejecimiento y a la discapacidad, abordando cómo ciertos cuerpos han sido históricamente marginados dentro de los discursos estéticos.

Otro de los ejes curatoriales profundiza en temas de vulnerabilidad, salud mental y neurodiversidad. Allí destacan piezas como un corsé quirúrgico de Hussein Chalayan, exhibido junto a retratos y objetos personales de Frida Kahlo, así como diseños de Yves Saint Laurent y Loewe inspirados en el universo emocional y artístico de Vincent van Gogh.

La exposición también explora la dimensión más orgánica y efímera del cuerpo humano a través de secciones como “Cuerpo Anatómico”, enfocada en la musculatura y estructuras internas, y “Cuerpo Mortal”, dedicada a reflexionar sobre la fragilidad física y el inevitable paso del tiempo.

Gracias a la apertura de este nuevo espacio permanente dentro del museo, la exhibición podrá permanecer abierta durante nueve meses, ampliando considerablemente su duración frente a las ediciones previas y consolidando su papel como una de las grandes apuestas culturales del año en Nueva York.