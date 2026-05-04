Aria Vega continúa consolidando uno de los momentos más importantes de su carrera con el lanzamiento de “Cule Poco (sirena_besarico_costeña)”, una canción que llega para seguir impulsando el crecimiento exponencial que ha venido construyendo en la escena musical.

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Con una identidad cada vez más fuerte y una conexión evidente con el público, Aria hoy se posiciona dentro de las artistas femeninas más destacadas del país.

“Cule Poco (sirena_besarico_costeña)” es una muestra clara de la esencia que define a la nena de quilla, música con personalidad, raíces marcadas y una propuesta que representa con orgullo su origen costeño.

La canción incorpora jerga barranquillera y elementos culturales que conectan directamente con su tierra, convirtiendo su esencia en una fuente constante de inspiración. El resultado es una cacnión fresca, auténtica y con una energía que refleja la fuerza de su propuesta artística.

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Incluso antes del lanzamiento oficial, “Cule Poco (sirena_besarico_costeña)” ya empezaba a generar conversación en plataformas digitales, un adelanto compartido a través de las redes de Aria impulsó una ola de reacciones y creatividad entre sus seguidores, alcanzando actualmente más de 16 mil videos creados con el audio, demostrando el impacto natural que ha tenido la canción desde sus primeros días.

El lanzamiento llega acompañado de un videoclip grabado en la playa mostrando a Aria en distintos escenarios, desde tomas bailando frente al mar hasta secuencias durante el atardecer que valida el ADN de la “costeñita core” y a su vez, la consolida como un estilo de vida.

Con este lanzamento Aria Vega reafirma que su crecimiento no es casualidad, sino el resultado de una visión clara, una identidad sólida y una conexión real con su audiencia, “Cule Poco (sirena_besarico_costeña)” es otro paso firme en una carrera que sigue subiendo de nivel.

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