Luego de la salida de Jorge Alfredo Vargas de Noticias Caracol, mucho se ha especulado sobre quién sería el reemplazo del periodista para acompañar a María Lucía Fernández en la emisión de la noche del noticiero.

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Uno de los nombres que más ha sonado es el de Rafael Poveda, conductor y presentador del podcast ‘Más Allá del Silencio’, uno de los más vistos en el país.

Sobre esto, en entrevista a Carlos Ochoa luego de ganar un Premio India Catalina, el presentador aclaró la situación.

“Lo desearía mucho porque Malú es espectacular, tuve la oportunidad de trabajar con ella y presentar noticias con ella hace ya bastante tiempo; y también Jorge Alfredo ha sido un excelente presentador y también muchas personas que siguieron sus pasos”, dijo Poveda.

Añadió: “La verdad no, yo tengo una empresa y son 80 personas y entonces tenemos que dedicarnos a lo que hacemos y creo que yo tengo suficiente. Yo tuve la oportunidad de trabajar en Caracol y en RCN, dos lugares espectaculares para trabajar. Siempre me respetaron y me dieron todo lo que necesitaba”.

Supuesto acuerdo con el que Jorge Alfredo Vargas salió de Caracol Televisión tras denuncias en su contra

La reciente divulgación de la existencia de un supuesto acuerdo confidencial en la salida de Jorge Alfredo Vargas de Caracol Televisión ha abierto cuestionamientos sobre la forma en que se manejó su desvinculación y el tratamiento dado a las denuncias internas por presunto acoso sexual en su contra.

De acuerdo con documentos analizados en una visita de inspección laboral, las partes habrían suscrito una “cláusula de confidencialidad recíproca”, lo que restringe la divulgación de información relacionada con el caso. Según la Revista Raya, esta condición habría dificultado que el proceso avanzara hacia instancias formales de investigación.

Asimismo, el canal explicó que la salida del periodista obedecía a razones de edad, indicando que, con 59 años, ya cumplía con los requisitos para acceder a la pensión.

Sin embargo, la versión difundida por la revista indica que el proceso no siguió el mismo esquema aplicado en otros casos dentro de la empresa, como el de Ricardo Orrego, quien habría sido desvinculado de forma unilateral. En este caso, a Vargas se le habría ofrecido un acuerdo de transacción por mutuo consentimiento, lo que habría evitado un análisis más exhaustivo de las denuncias.

El acuerdo de confidencialidad, según esa versión, habría limitado que estos señalamientos trascendieran a escenarios judiciales o disciplinarios externos, manteniéndolos dentro del ámbito interno de la compañía y protegiendo su imagen institucional.

La finalización del vínculo laboral entre Vargas y la empresa tomó por sorpresa a parte del público que lo acompañó durante más de treinta años de trayectoria en medios de comunicación.