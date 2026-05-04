El fin de semana pasado Alexa Torres se convirtió en la nueva eliminada de La casa de los famosos, quedando por fuera del esperado Top 7 de esta tercera temporada.

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La salida se dio luego de una jornada marcada por fuertes posicionamientos, en la que los participantes dejaron claras sus diferencias sin pelos en la lengua.

Aunque dentro de la casa se vivieron múltiples enfrentamientos, fue finalmente la votación del público colombiano la que definió el resultado.

Antes de conocerse la eliminación, los famosos protagonizaron una dinámica donde Juanda Caribe se posicionó contra Alexa, cuestionando las etiquetas que ha recibido dentro del reality. Por su parte, Campanita enfrentó a Alejandro Estrada, recordándole comentarios pasados en los que lo calificó como “tibio”.

Asimismo, Beba decidió ir contra Tebi, argumentando dudas sobre su permanencia en el juego, mientras que Valentino también lo señaló por no valorar su lugar dentro de la competencia. A su vez, Tebi respondió votando contra Valentino.

También Alexa cuestionó la actitud de Mariana dentro de la casa, mientras que Mariana no dudó en responder, calificándola de “cansona y showsera”.

Esta semana estuvo participando Emiro como invitado y generó incomodidad entre algunos concursantes, elevando aún más el ambiente dentro de la casa pero todo quedó hasta ese punto.

Los cibernautas esperan con ansias cómo se desarrollará la casa ahora sin Alexa.