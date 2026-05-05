Hace pocas hora fue reportado el hallazgo de tres cuerpos sin vida de personas de sexo masculino en hechos aparentemente aislados en el área rural de Riohacha, La Guajira.

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El primer caso se registró en la vía Riohacha-Cuestecita, a la altura del kilómetro 9. La víctima vestía un suéter de color blanco, pantalón negro y tenis negros con blanco.

Fue hallado bocaarriba, amarrado de sus extremidades superiores, un trapo adherido a la cabeza y con manchas de sangre que indican que habría sido ultimando a balazos.

En el segundo hecho, fueron hallados a las 5:00 de la madrugada de este martes 5 de mayo, dos cuerpos con múltiples heridas causadas con arma de fuego.

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Este último se registró en la vía Riohacha-Camarones, a las altura del kilómetro 86, en el sector conocido como Las Toldas.

Las autoridades revelaron que las víctimas respondían a los nombres de Ángel Faustino Rodríguez López y de Keiner David Mendoza Manjarrez.

Según la información preliminar, hombres encapuchados llegaron al lugar y dispararon en repetidas oportunidades contra los mencionados, causándoles la muerte en el acto.

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Los actos urgentes e inspección fueron adelantados por personal del Laboratorio Móvil de Criminalística de la Sijín de la Policía de La Guajira, quienes de igual manera están a cargo de las investigaciones para establecer los móviles y la captura de los responsables.