La Corporación Autónoma Regional de La Guajira (Corpoguajira) otorgó concepto de viabilidad ambiental al proyecto de instalación de tuberías para el suministro de gas natural domiciliario en el barrio Brisas del Parrantial, en zona urbana de Maicao, y en la comunidad de Los Ranchos, en jurisdicción del municipio de Albania.

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Este proceso, que cumplió con los requisitos técnicos, sociales y ambientales exigidos por la normativa vigente, permitirá avanzar en la gestión necesaria para llevar este servicio a comunidades que históricamente han enfrentado limitaciones en el acceso a servicios públicos esenciales, contribuyendo significativamente a mejorar su calidad de vida.

La iniciativa contempla la ampliación de la cobertura del servicio de gas natural domiciliario, beneficiando a familias vulnerables y fortaleciendo las condiciones de bienestar en estos territorios, a través de soluciones energéticas más limpias y seguras.

Samuel Lanao Robles, director general de la Corporación, explicó que, “desde Corpoguajira seguimos comprometidos con impulsar proyectos que mejoren la calidad de vida de nuestras comunidades, garantizando que su desarrollo se realice de manera responsable con el entorno. Este concepto de viabilidad es un paso clave para avanzar en soluciones sostenibles que impactan positivamente a nuestro departamento”.

Asimismo, indicó que con acciones como estas la autoridad ambiental ratifica su compromiso con la protección de los recursos naturales, y también contribuye a promover iniciativas que articulan desarrollo y sostenibilidad, aportando al bienestar integral de las comunidades guajiras.