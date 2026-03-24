Entre la incertidumbre y la esperanza se encuentra una familia del departamento de La Guajira, al no conocer noticias sobre la suerte que corrió el soldado Alejandro José Ramírez Mejía, quien podría estar entre los tripulantes del avión Lockheed C-130 Hércules de la Fuerza Aeroespacial Colombiana que se accidentó en el Putumayo este lunes 23 de marzo.

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En diálogo con EL HERALDO, uno de sus familiares, quien pidió omitir su identidad, expresó el mal momento que pasan al no conocer el paradero del joven militar.

“La última vez que hablamos con él fue antes de que supuestamente abordara el avión, pero no sabemos si finalmente lo hizo”.

Agregó que han acudido a todos los canales oficiales del Ejército Nacional. “Hemos llamado a varios batallones, pero nadie nos da información sobre qué le pasó”, finalizó.

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Ramírez Mejía, de 25 años de edad, es oriundo del municipio de Fonseca y se encuentra asignado al batallón de Artillería N. º 27 en Puerto Asís, Putumayo.

Se conoció que éste le había comunicado previamente a su esposa sobre un viaje el mismo día que se precipitó la aeronave en jurisdicción de Puerto Leguízamo. Pero desde entonces no han logrado establecer contacto con él, ni las autoridades han confirmado oficialmente que se encuentra entre los soldados que abordaron.