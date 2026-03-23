Gravemente herida resultó una mujer que fue atacada a bala en las últimas horas en el perímetro urbano del municipio de Uribia, La Guajira.

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La víctima fue identificada como Katerine Paola Torres Barros, de 27 años, quien tiene dos meses de embarazo, psicóloga de profesión e hija de la docente Josefa Barros, reconocida docente.

El caso se registró en horas de la noche de este domingo 22 de marzo, en la transversal 7 con calle 11, del barrio Venezuela.

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Según la información preliminar, un hombre a bordo de una motocicleta llegó al lugar y disparó contra la mujer que se encontraba en la terraza de una vivienda. La acción delincuencial quedó registrada en una cámara de seguridad del sector y se observa cuando el sujeto huye con rumbo desconocido.

Se conoció que inicialmente la fémina fue trasladada a un centro asistencial local, pero debido a la gravedad de las heridas, tuvo que ser remitida a la clínica Maicao, donde de acuerdo a lo indicado por el personal médico, se encuentra estable.

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Las imágenes captadas en la cámara de seguridad ya están en poder del grupo de homicidios de la Sijín y Sipol de la Policía, para la individualización, identificación y posterior captura del individuo que tiró del gatillo.

Respecto a los móviles, la Policía de La Guajira indicó que los hechos son materia de investigación.