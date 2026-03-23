La empresa minera de carbón Cerrejón, situada en el departamento de La Guajira, reportó un nuevo atentado contra la línea férrea en dos puntos.

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El hecho ocurrió la noche del domingo 22 de marzo a la altura de los kilómetros 32 y 75 y ocasionó el descarrilamiento de varios vagones de un tren que se dirigía hacia Puerto Bolívar.

De acuerdo con el reporte de Cerrejón, en estos momentos la zona está asegurada por parte de las autoridades que adelantan la evaluación de los daños y las investigaciones correspondientes.

A su vez la empresa rechazó de manera categórica estos hechos, “que ponen en riesgo la vida e integridad de las personas, afectan infraestructura estratégica para el país y generan impactos directos en la operación, el empleo y el tejido social y económico de La Guajira. Hacemos un llamado a que la legalidad y el respeto por la vida prevalezcan sobre cualquier forma de violencia que afecte el desarrollo de la región”.

Agregan en el comunicado que “esta situación evidencia la gravedad de un contexto marcado por bloqueos recurrentes y crecientes presiones operativas, que comprometen la estabilidad y el desarrollo del territorio”, por lo que les solicitan a las autoridades competentes reforzar de manera urgente las medidas de seguridad para prevenir la repetición de estos actos.

Reiteran su compromiso con Colombia, con La Guajira y con las comunidades vecinas.