En una grave situación ambiental se encuentra el departamento de La Guajira por el exponencial aumento de vertimientos de residuos sólidos en áreas urbanas y rurales en gran cantidad de sus municipios, pero en especial en Maicao, Uribia, Manaure, Albania y el distrito de Riohacha; en estos se han generado afectaciones y riesgo a la salud pública.

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En el caso de la localidad fronteriza de Maicao, la Corporación Autónoma Regional de La Guajira (Corpoguajira) ordenó el inicio de un proceso administrativo sancionatorio ambiental debido a la persistente e inadecuada disposición de residuos sólidos en múltiples puntos críticos.

La autoridad argumenta que la decisión se toma luego de constatar el incumplimiento reiterado de requerimientos previos realizados al ente territorial, a múltiples visitas técnicas, informes ambientales y quejas ciudadanas registradas desde el año 2019.

El subdirector de Autoridad Ambiental, Jorge Palomino, explicó que, de acuerdo con los informes técnicos que sustentan el acto administrativo, la Corporación evidenció la permanencia de botaderos satélites de basura en diferentes sectores de Maicao, incluidos espacios públicos, zonas peatonales, corredores viales estratégicos y áreas cercanas a barrios residenciales como Brisas del Parrantial y Altos del Parrantial.

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“Las inspecciones realizadas en enero y julio de 2025 permitieron verificar la acumulación constante de residuos orgánicos e inorgánicos, presencia de lixiviados, contaminación visual y, de manera reiterada, quemas abiertas de basura, algunas de ellas cercanas a vías nacionales, viviendas y zonas de alto tránsito vehicular y peatonal”, precisó el funcionario.

Corpoguajira

Por su parte, el director general de Corpoguajira, Samuel Lanao Robles, advirtió que estas prácticas han ocasionado contaminación del aire por emisión de material particulado, gases producto de la combustión, olores ofensivos, así como afectación del suelo y riesgos potenciales sobre fuentes hídricas subterráneas.

“Reiteramos el llamado a las autoridades municipales para que adopten medidas urgentes, estructurales y sostenibles, orientadas a eliminar definitivamente los botaderos satélites, fortalecer el control, promover la educación ambiental y garantizar una adecuada gestión de los residuos sólidos en el municipio de Maicao”, señaló.

Maicao incumple

Este proceso sancionatorio se fundamenta, entre otros aspectos, en la falta de cumplimiento efectivo por parte del municipio de Maicao de las obligaciones legales relacionadas con la gestión integral de residuos sólidos, incluyendo las metas del componente de aprovechamiento establecidas en el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (Pgirs).

Corpoguajira señaló que, pese a los requerimientos formales y a las respuestas remitidas por la Administración municipal, no se evidencian acciones sostenidas ni soluciones de fondo que permitan erradicar la problemática, la cual ha sido calificada técnicamente como de riesgo crítico, debido a su persistencia en el tiempo y a la magnitud de las afectaciones ambientales identificadas.

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Los informes técnicos advierten que la situación representa un riesgo grave para el medio ambiente y la salud de la población, al generar molestias respiratorias, dolores de cabeza, náuseas, proliferación de vectores, deterioro del paisaje urbano y posibles afectaciones a la seguridad vial por reducción de la visibilidad causada por el humo de las quemas.

Corpoguajira

Además, alertó sobre la cercanía de algunos puntos críticos a infraestructura sensible, como tuberías de gas, lo que incrementa el riesgo de emergencias mayores.

La Corporación precisó que el inicio del proceso sancionatorio se realiza en estricto cumplimiento de la Ley 1333 de 2009, modificada por la Ley 2387 de 2024, así como de la normativa ambiental vigente.

En estudio lo de Uribia

En ejercicio de sus funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental, Corpoguajira realizó una visita técnica al municipio de Uribia con el fin de verificar el estado ambiental en distintos sectores del área urbana y periurbana.

Durante el recorrido, la entidad evidenció situaciones críticas asociadas a la acumulación de residuos sólidos dispuestos de manera inadecuada en varios puntos, entre ellos: la entrada al municipio, los barrios San José, Las Mercedes, Aipiamana y La Florida; y la vía Uribia– Puerto Bolívar (margen izquierda).

En los sitios inspeccionados había residuos domésticos, plásticos, escombros, llantas, restos orgánicos y otros desechos abandonados a cielo abierto, generando focos de contaminación ambiental y riesgo sanitario.

La entidad ambiental reiteró que la gestión integral de residuos sólidos es una responsabilidad compartida entre autoridades municipales, prestadoras del servicio de aseo y ciudadanía, quienes deben garantizar la correcta disposición, recolección y manejo de los residuos, conforme a los Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos (Pgirs).

Riohacha, crítica

De otra parte, durante una mesa técnica realizada en las instalaciones de Corpoguajira, el director general, Samuel Lanao Robles; el alcalde del Distrito de Riohacha, Genaro Redondo; y funcionarios de la empresa Interaseo coordinaron acciones inmediatas y consolidaron acuerdos interinstitucionales para enfrentar la problemática de los residuos sólidos en la ciudad.

En el encuentro, las entidades revisaron el diagnóstico actual, el cual evidencia afectaciones asociadas a la disposición inadecuada de residuos en 27 puntos críticos identificados en la capital.

A partir de este análisis avanzaron en la construcción de un plan de choque que permita intervenir de manera prioritaria las zonas señaladas, con el propósito de reducir los impactos ambientales y sanitarios que generan estos focos de contaminación y que pueden comprometer la salud de los habitantes.

En el marco de los compromisos establecidos, definieron el fortalecimiento de una estrategia pedagógica dirigida a la ciudadanía, orientada a promover mejores prácticas en la separación y disposición adecuada de los residuos, complementando las acciones de educación ambiental que desarrolla la Corporación en los 15 municipios del departamento.

Lanao Robles consideró importante este trabajo conjunto para mitigar esta problemática que viene afectando a la ciudad.

“Hace poco, a través de la Subdirección de Autoridad Ambiental, iniciamos una campaña de control, inspección y seguimiento ambiental en los 15 municipios del departamento, con el fin de evaluar la problemática asociada a la inadecuada disposición de residuos sólidos en cada uno de ellos”.

Explicó que este plan de acción incluye visitas técnicas, verificación de puntos críticos, toma de registros fotográficos, requerimientos institucionales y la revisión del cumplimiento de las obligaciones establecidas en los Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos – Pgirs.

“Esta estrategia se realiza debido al incremento de basureros a cielo abierto, disposición clandestina de residuos en zonas urbanas y rurales, y el manejo deficiente de desechos en áreas sensibles ambientalmente”, precisó.

En el encuentro la empresa Interaseo se comprometió a revisar y ajustar los puntos de recolección en Riohacha, optimizar los tiempos de barrido y mejorar el proceso operativo mediante medidas como la ubicación de bolsas blancas en sectores priorizados, con el fin de facilitar el depósito adecuado de los residuos y reducir su acumulación en vía pública.

Corpoguajira reiteró que los avances institucionales deben ir acompañados del compromiso ciudadano, por lo que hizo un llamado a la comunidad a sumarse a esta causa mediante acciones responsables como reciclar desde casa, separar adecuadamente los residuos y evitar arrojar basura en calles, esquinas o espacios no autorizados, prácticas que inciden directamente en la limpieza urbana, la salud pública y el bienestar del territorio.

Daños

El director general de Corpoguajira explicó además que la indebida disposición de residuos sólidos genera múltiples afectaciones, tales como la contaminación del suelo y la alteración de sus propiedades físicas y químicas; la contaminación de fuentes hídricas superficiales y subterráneas por lixiviados; la emisión de gases y malos olores derivados de la descomposición de residuos orgánicos.

“Esto también provoca la proliferación de vectores como moscas y roedores, con riesgos para la salud pública; la afectación paisajística y el deterioro del entorno urbano; así como la posible obstrucción de drenajes naturales, lo que aumenta el riesgo de inundaciones”.

Infracciones a las que se exponen por contaminar el ambiente

El subdirector de Autoridad Ambiental de Corpoguajira, Jorge Palomino Rodríguez, precisó que la situación evidenciada en los municipios del departamento de La Guajira podría constituir infracción a la normativa ambiental vigente, entre ellas el artículo 79 de la Constitución Política, que consagra el derecho colectivo a gozar de un ambiente sano; la Ley 99 de 1993, que establece la obligación de prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental; la Ley 1333 de 2009, que consagra el procedimiento sancionatorio ambiental frente a infracciones; el Decreto 1076 de 2015 (Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente), en lo relacionado con la gestión y manejo adecuado de residuos; el Decreto 2981 de 2013, compilado en el Decreto 1077 de 2015, que regula el servicio público de aseo y la gestión integral de residuos sólidos; y la Resolución 2184 de 2019, referente al código de colores para la separación en la fuente.

“Este ejercicio de control y seguimiento ambiental se realizará en todos los municipios del departamento y evaluaremos las acciones administrativas a que haya lugar dentro de nuestras competencias, con el fin de imponer las sanciones y realizar los requerimientos correspondientes”, anotó.

Finalmente, calificó la situación ambiental en los municipios de La Guajira como grave.