La temporada de sequía que atraviesa La Guajira obliga a ser más rigurosos con el uso del agua para evitar el desabastecimiento.

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Frente a esta realidad, la empresa prestadora del servicio hídrico ha desplegado diversas acciones para mejorar el servicio y fortalecer las soluciones de acceso al agua en territorios rurales y urbanos.

Entre las medidas adoptadas se encuentran la reparación de fugas en redes principales de distribución y la anulación de acometidas no autorizadas.

Respecto a lo anterior, jefe de servicio de Aqualia en Riohacha, señaló que, “con estas acciones buscamos optimizar el sistema, reducir pérdidas y asegurar una mejor gestión del agua disponible para la comunidad. Sin embargo, la manipulación indebida de la infraestructura está afectando directamente la prestación del servicio. En sequía, cada acción cuenta”.

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Agregó que la manipulación no autorizada de válvulas es un delito y pone en riesgo la salud pública. “Hacemos un llamado a la ciudadanía a respetar la infraestructura y a hacer un uso responsable del agua, especialmente en un contexto de alta demanda”, finalizó.