Como Kendry José Ramírez Reyes y Yorman José Muñoz Martínez, fueron identificados los dos hombres señalados de atacar con arma de fuego a dos hermanos durante un atentado sicarial en el perímetro urbano del municipio de Maicao, La Guajira.

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Los individuos de 35 y 31 años fueron capturados por uniformados de la Policía tras perpetrar la acción violenta.

Durante el procedimiento judicial le hallaron a uno de ellos un arma de fuego tipo pistola calibre 9 milímetros con proveedor y tres cartuchos, sin la documentación que acreditara su legalidad, una motocicleta en la que se movilizaban y un teléfono celular, por lo que fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación por los delitos de homicidio y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

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El caso

Las autoridades revelaron que la víctima mortal es Edier José Vanegas González, de 39 años de edad; mientras que Eddy resultó lesionado.

El homicidio ocurrió en la mañana de este martes 17 de marzo, en el barrio Loma Fresca, en el perímetro urbano de la municipalidad fronteriza.

Según la información preliminar, los mencionados se movilizaban en un vehículo particular marca Mazda, de color gris, por la calle 16 con carrera 21, cuando fueron interceptados por dos individuos a bordo de una motocicleta. El que hacía las veces de parrillero sacó un arma de fuego y disparó contra el automóvil en repetidas oportunidades.

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Los sicarios pensando que habían logrado su cometido, intentaron huir con rumbo desconocido, sin embargo, sus objetivos como pudieron los persiguieron hasta la calle 2 con carrera 18 y al lograr alcanzarlos, los atropellaron, causando que se cayeran al pavimento.

Posteriormente, los hermanos detuvieron la marcha y descendieron del vehículo, pero contaron con tan mala suerte que uno de los pistoleros accionó el arma nuevamente contra ‘Eddier’, quien quedó tendido en el suelo sin signos vitales.

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En ese mismo instante, uniformados de la Policía Nacional llegaron al lugar para controlar la situación. Se conoció que ‘Eddy’ fue trasladado a un centro asistencial local, donde permanece bajo pronóstico reservado.

De igual manera, los presuntos sicarios fueron ingresados a la sala de urgencias de una clínica local, donde le fueron leídos sus derechos como capturados.

Personal del Laboratorio Móvil de Criminalística realizó la inspección judicial y actos urgentes. Finalmente, la Policía del departamento indicó que los móviles son materia de investigación, por parte de agentes de la Sijín y Sipol.