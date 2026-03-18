La gobernación de Córdoba, a través de la Secretaría de Educación Departamental, realizó la primera Mesa Pública de la vigencia 2026 del Programa de Alimentación Escolar (PAE), en la Institución Educativa Juan XXIII del municipio de Purísima.

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Durante la jornada socializaron las generalidades del programa, su operación, cobertura, modalidades de atención y complementos alimentarios, así como los avances registrados en lo corrido del calendario escolar.

El PAE inició su operación el 19 de enero de 2026 --desde el primer día del calendario escolar-- garantizando la atención a niños, niñas, adolescentes y jóvenes del departamento, pero tuvo una suspensión temporal en algunos territorios debido a las inundaciones que afectaron al 80% del departamento. Ante esto hubo el compromiso de compensar esos días.

“Esos días no se pierden ni quedan en manos del operador. La prestación del servicio se ajusta para garantizar el cumplimiento total del calendario”, explicó Carlos Rodríguez, director departamental de Seguridad Alimentaria y Nutricional.

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Cortesía Gobernación de Córdoba

Asimismo, destacaron que el programa contempla diversas modalidades de atención, como complemento alimentario en jornada mañana/tarde, almuerzo y ración industrializada, lo que permite responder a las necesidades de la población estudiantil en los distintos contextos del territorio.

La secretaria de educación departamental (e), Ángela María Muñoz Campillo, afirmó durante la mesa pública estar complacida con el espacio de participación y la masiva asistencia de docentes, padres de familia, estudiantes y actores institucionales.

“Este es un hecho histórico: por primera vez, el Programa de Alimentación Escolar inició desde el primer día de clases. Hoy contamos con una cobertura del 100% y seguimos trabajando para garantizar su continuidad durante todo el calendario escolar”.

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La estrategia se implementa mediante el trabajo articulado con el Consorcio Córdoba Alimenta 2026 y el Cabildo Mayor Regional del Pueblo Zenú, garantizando la atención tanto a la población mayoritaria como indígena.

La Mesa Pública también permitió socializar los mecanismos de participación ciudadana, los canales de atención a la comunidad, los ciclos de menú y las estrategias de seguimiento y control, promoviendo la vigilancia comunitaria y la mejora continua del servicio.